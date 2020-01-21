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Здоровье и медицина

В Украине из-за ОРВИ на карантин закрылись первые школы

16:37 21 января 2020 325
Карантин
Инф. «ФАКТОВ»

В Кировоградской области с 21 по 26 января не будет занятий в Марта-Ивановской и Александрийской школах — это связано с эпидемией ОРВИ. Ранее в Киеве организовали для всех желающих бесплатную экспресс-диагностику.

Как сообщает УНН, в других школах Александрии также тяжелая ситуация — из-за ОРВИ отсутствуют почти 20% учеников. Если заболевает 30% детей, то обучение останавливают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве можно без проблем сделать прививку от гриппа. Вакцинацию проводят, в частности, в коммунальных медучреждениях первичного звена. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, педиатру либо терапевту — получить направление и оплатить вакцину в аптеке. Доставку приобретенной вакцины в кабинет врача выполнят медики. Указаны адреса, где можно сделать прививку.

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