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В Украине из-за ОРВИ на карантин закрылись первые школы
В Кировоградской области с 21 по 26 января не будет занятий в Марта-Ивановской и Александрийской школах — это связано с эпидемией ОРВИ. Ранее в Киеве организовали для всех желающих бесплатную экспресс-диагностику.
Как сообщает УНН, в других школах Александрии также тяжелая ситуация — из-за ОРВИ отсутствуют почти 20% учеников. Если заболевает 30% детей, то обучение останавливают.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве можно без проблем сделать прививку от гриппа. Вакцинацию проводят, в частности, в коммунальных медучреждениях первичного звена. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, педиатру либо терапевту — получить направление и оплатить вакцину в аптеке. Доставку приобретенной вакцины в кабинет врача выполнят медики. Указаны адреса, где можно сделать прививку.
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Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.