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Украина

Путину нужен мир до мая: раскрыта новая тактика Кремля по Украине

9:52 27 января 2020 265
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Сменой куратора «украинского направления» Владислава Суркова, который был отправлен в отставку с поста помощника президента РФ Владимира Путина, хозяин Кремля хочет продемонстрировать Западу и российским элитам свой образ «миротворца».

Такую точку зрения высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. По его словам, Путин заинтересован в том, чтобы в Москву к 9 мая приехали мировые лидеры. «Важная задача Путина — какое-то успокоение если не со всем Западом, то с Европой. Ему важно получить всех к майским праздникам на 75-летие победы. Это нужно и для того, чтобы обеспечить беспроблемную трансформацию путинской власти. Он хочет иметь в этой ситуации дружественный Запад и успокоенные российские элиты. А успокоенные — это когда будут сняты европейские санкции. Мир на Донбассе ему объективно нужен и быстро. До этих самых майских праздников», — сказал Пономарев.

По его мнению, пришедший на смену Суркову Дмитрий Козак имеет репутацию переговорщика, не склонного к интригам и выполняющим команды руководства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политический обозреватель Виталий Портников в свою очередь считает, что приход в администрацию Путина Дмитрия Козака означает стремление руководства РФ поскорее установить контроль над Украиной.

А журналист Юрий Бутусов уверен, что журналист Юрий Бутусов, что от попытки захвата Украины Путин отказался только на время, делая вид, что собирается играть с украинским руководством по «новым правилам, с чистого листа».

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