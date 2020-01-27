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Грипп в Одессе: школы закрывают на карантин, больницы переполнены
В Одессе введен особый режим из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ. В понедельник, 27 января, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение приостановить учебный процесс в школах на две недели.
Как сообщили в департаменте образования и науки горсовета, карантин пока не коснулся детских садов — там заболеваемость значительно ниже, чем в школах. «В дошкольных детских учреждениях группы будут закрываться, если количество заболевших превысит 20 процентов», — уточнили в департаменте.
По словам начальника отдела департамента здравоохранения горсовета Анны Луневой, коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в КНР, в Украине не зафиксирован. Тем не менее специалист рекомендовала горожанам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности рынка «Седьмой километр» (именно там в большом количестве работают китайские предприниматели).
По данным Луневой, стационары одесских больниц принимают по 35−40 пациентов с гриппом и ОРВИ ежедневно, и в настоящий момент все больничные койки заняты. Детские и взрослые поликлиники города перешли на семидневный график работы — по выходным в них принимают дежурные врачи.
По данным специалистов регионального главка Госпродпотребслужбы, эпидситуация в городе значительно ухудшилась. В Одессе циркулирует вирус гриппа АH1N1 и вирусы негриппозной этиологии, в частности парагриппа.
По имеющейся медстатистике, на настоящий момент привиты чуть более 3,8 тысячи горожан.
В расширенном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС приняли участие сотрудники Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе.
«Именно с этой страной связывают распространение по миру опасного коронавируса. В Одессе — многочисленная китайская диаспора.
Также в заседании приняли участие представители Южного управления Госпогранслужбы, поскольку именно пограничники — первые, кто контактирует с людьми, прибывающими из-за рубежа. Помимо прочего, Одесса — город портовый.
Мы обратились с просьбой: контролировать состояние прибывающих в регион иностранных граждан и при малейших отклонениях сообщать об этом в соответствующие инстанции. Речь идет не только о коронавирусе, но и о гриппе, и об ОРВИ. Подобные меры будут предприняты на железнодорожном и автовокзалах, автостанциях", — прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали что коронавирус из Китая стремительно распространяется по всему миру.
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