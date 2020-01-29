Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Украина

В связи с тем, что с 1 января 2020 года все предприниматели (в том числе 1 группы), как на общей системе так и на едином налоге, обязаны платить Единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 1039,06 грн. в месяц, часть пенсионеров-предпринимателей обращаются с вопросом о том, следует ли им делать подобные выплаты.

В связи с этим на сайте Территориальных органов ГНС во Львовской области приведено важное пояснение о том, что физические лица-предприниматели могут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

«Согласно Закону о ЕСВ: ФЛП, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, и получают согласно закону пенсию или социальную помощь», — говорится в сообщении.

Также в ГНС указывают, что предприниматели, которые освобождаются от уплаты взноса, не обязаны его платить и не обязаны подавать отчет по ЕСВ.

«Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования», — уточняют налоговики.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что предприниматели предпенсионного возраста могут докупать стаж, которого им не хватает для пенсии. Для этого придется официально заплатить минимальные взносы — ЕСВ. В прошлом году месяц обходился в 918 гривен, год — в 11 тысяч. Соответственно, за десять лет придется выложить более ста тысяч гривен. То есть право на минимальную пенсию может стоить очень дорого.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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