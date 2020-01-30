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"Самую сердитую кошку" в мире нашли на Тайване: забавные фото
После «самой сердитой в мире собаки» обнаружена «самая сердитая в мире кошка». Она проживает на Тайване и носит кличку Мяу-Мяу. И выглядит даже более мрачной, чем ее предшественница — знаменитая «сердитая кошка» Соус Тардар (или Grumpy Cat), которая умерла в мае прошлого года.
Хозяйка Мяу-Мяу Клэр рассказала изданию Bored Panda, что ее любимица сочетает сердитый вид с элегантностью и шиком. Именно это делает ее настоящим кумиром. Клэр приютила Мяу-Мяу, когда той было 10 месяцев — ее предыдущий владелец по каким-то причинам оказался от кошки.
На самом деле кошечка очень ласковая. При этом она переборчива в еде и ест лишь один вид кошачьего корма. Мяц-Мяу любит сидеть у окна и наблюдать за птицами. По утрам она будит хозяйку, делая ей массаж лапками. А, если это не помогает, начинает покусывать, требуя, чтобы Клэр проснулась и покормила ее завтраком.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что демонически сердитый кот стал новой звездой сети.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?