Известная диджей покончила с собой из-за любимого

Шоу-бизнес

Известная британская диджей Люси Стоун покончила с собой. Ранее суицид совершил звезда сериала «Горец». 38-летняя звезда не смогла пережить расставание с любимым Андрэ, с которым встречалась пять лет. Люси не видела смысла жить дальше. Она решилась на отчаянный шаг — выпрыгнула с балкона 14 этажа в Лондоне.

Трагедия произошла еще 4 сентября. Но только сейчас стали известны подробности. Тело девушки долго оставалось неопознанным. Ее идентифицировали по многочисленным татуировкам. Как пишет издание The Sun, Люси болезненно переживала разрыв. В день трагедии она взяла больничный. Она была в подавленном настроении и даже отправила родным сообщение WhatsApp, в котором намекала на суицид. Спасти девушку не удалось.

Напомним, Люси Стоун была культовым британским диджеем. Популярность ей принесли выступления в знаменитом лондонском клубе Ministry of Sound. Также она выступала на самых громких мероприятиях по всему миру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти единственного сына звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой.

Весь мир потрясла гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта и его дочери.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter