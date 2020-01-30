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Известная диджей покончила с собой из-за любимого
Известная британская диджей Люси Стоун покончила с собой. Ранее суицид совершил звезда сериала «Горец». 38-летняя звезда не смогла пережить расставание с любимым Андрэ, с которым встречалась пять лет. Люси не видела смысла жить дальше. Она решилась на отчаянный шаг — выпрыгнула с балкона 14 этажа в Лондоне.
Трагедия произошла еще 4 сентября. Но только сейчас стали известны подробности. Тело девушки долго оставалось неопознанным. Ее идентифицировали по многочисленным татуировкам. Как пишет издание The Sun, Люси болезненно переживала разрыв. В день трагедии она взяла больничный. Она была в подавленном настроении и даже отправила родным сообщение WhatsApp, в котором намекала на суицид. Спасти девушку не удалось.
Напомним, Люси Стоун была культовым британским диджеем. Популярность ей принесли выступления в знаменитом лондонском клубе Ministry of Sound. Также она выступала на самых громких мероприятиях по всему миру.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?