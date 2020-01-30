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Если при гриппе высокая температура держится дольше трех дней, можно заподозрить пневмонию
Новый штамм гриппа А/Брисбен (H1N1), который пришел в Украину, как и «китайский» вирус, часто вызывает вирусную пневмонию. Врачи называют нынешний вирус гриппа пандемическим (в народе его называют свиной).
— Прошло больше десяти лет с тех пор, как мы пережили эпидемию пандемического гриппа, вызванного штаммом H1N1 — А/Калифорния, — рассказывает вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко. — Он натворил беды: заболело и умерло много людей, среди которых и беременные женщины. Но «калифорнийский» вирус сегодня не циркулирует, а вот его потомки — А/Мичиган в прошлом и А/Брисбен в этом сезоне — активны.
Меньше шансов заразиться у того, кто болел «калифорнийским» штаммом. А тот, кто избежал заболевания или имеет сниженный иммунитет, страдает ожирением, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, рискует заболеть. В группе риска и беременные женщины. У заболевших грипп может протекать тяжело, а вирусная пневмония развиться буквально на второй день. Также новый вирус опасен для малышей до трех лет, которые еще не встречались со штаммом H1N1.
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— Как избежать осложнений гриппа?
— Главное — не затягивать с обращением к врачу. Конечно, часто грипп протекает настолько тяжело, что невозможно подняться с постели. Тогда сам больной или его родственники должны настаивать, чтобы врач пришел домой и осмотрел пациента, прослушал легкие. Если высокая температура держится дольше трех дней, можно заподозрить пневмонию.
— Новый «китайский» коронавирус тоже вызывает пневмонию. Откуда он взялся?
— Предполагается, что первые пациенты заразились от животных — летучих мышей, змей или других. Но вирус настолько быстро изменился, что начал воздушно-капельным путем передаваться от человека к человеку. К счастью, его контагиозность не такая высокая, как у гриппа или кори, как и летальность. Но поскольку у нового вируса довольно длительный инкубационный период — в среднем около недели, — не уверена, что его распространение удастся быстро локализовать.
Когда ожидать пика эпидемии гриппа? Какие симптомы вирусной пневмонии? Угрожает ли Украине новый коронавирус? Как его распознать?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 3 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит вирусолог доктор медицинских наук Алла Петровна Мироненко.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 13 февраля
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