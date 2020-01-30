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3 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит вирусолог доктор медицинских наук Алла Петровна Мироненко
В Украину пришел новый штамм гриппа А/Брисбен (H1N1), который, как и «китайский» вирус, часто вызывает вирусную пневмонию.
— Прошло больше десяти лет с тех пор, как мы пережили эпидемию пандемического гриппа, вызванного штаммом H1N1 — А/Калифорния, — рассказывает вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко. — Он натворил беды: заболело и умерло много людей, среди которых и беременные женщины. Но «калифорнийский» вирус сегодня не циркулирует, а вот его потомки — А/Мичиган в прошлом и А/Брисбен в этом сезоне — активны.
Меньше шансов заразиться у того, кто болел «калифорнийским» штаммом. А тот, кто избежал заболевания или имеет сниженный иммунитет, страдает ожирением, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, рискует заболеть. В группе риска и беременные женщины. У заболевших грипп может протекать тяжело, а вирусная пневмония развиться буквально на второй день. Также новый вирус опасен для малышей до трех лет, которые еще не встречались со штаммом H1N1.
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— Как избежать осложнений гриппа?
— Главное — не затягивать с обращением к врачу. Конечно, часто грипп протекает настолько тяжело, что невозможно подняться с постели. Тогда сам больной или его родственники должны настаивать, чтобы врач пришел домой и осмотрел пациента, прослушал легкие. Если высокая температура держится дольше трех дней, можно заподозрить пневмонию.
Когда ожидать пика эпидемии гриппа? Какие симптомы вирусной пневмонии? Угрожает ли Украине новый коронавирус? Как его распознать?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 3 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит вирусолог доктор медицинских наук Алла Петровна Мироненко.
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Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 13 февраля
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