Прямая линия

Осложнением гриппа часто бывает пневмония, которую вызывают как вирусы, так и бактерии, — врач

Человек простудился: повысилась температура, заложило нос, возник кашель. К врачу не ходил, а лечился на свое усмотрение. Вроде бы выздоровел, но вот кашель никак не отпускает. Почему? Как не пропустить пневмонию? Какие народные рецепты помогут справиться с заболеваниями бронхов и легких? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач-пульмонолог высшей категории пульмонологического отделения Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Лидия Тараленко.

«Для уточнения диагноза назначают рентген или компьютерную томографию»

*— Здравствуйте, Лидия Владимировна! Звонит Екатерина из Бучи Киевской области. Во время эпидемии 2009 года свиной грипп у сына (ему тогда был 31 год) осложнился пневмонией. Причем она началась уже на второй день болезни. Почему легкие воспалились так быстро?

— При гриппозной пневмонии вирус поражает поверхностный слой дыхательных путей и возникает кровяной (геморрагический) отек легких. Пневмония коварна тем, что может развиться стремительно, особенно у пациентов из групп риска — тех, кто страдает бронхиальной астмой или другими хроническими заболеваниями дыхательных путей, сахарным диабетом, злоупотребляет курением и алкоголем, имеет лишний вес. Проходит от нескольких часов до суток — и человек жалуется на одышку, кашель, характерную боль в грудной клетке.

— Сейчас тоже эпидемия гриппа и ОРВИ. Нынешние вирусы так же опасны для легких?

— Безусловно. Мы видим много вирусно-бактериальных пневмоний, когда собственная или «чужая» микрофлора, «воспользовавшись» тем, что из-за гриппа или другой ОРВИ снизился иммунитет, вызывает вторичное воспаление легких. Симптомы заболевания — такие же, как у обычных респираторных инфекций, но более яркие и могут варьироваться. Одни больные жалуются на высокую температуру, которая плохо снижается, кашель (он может быть продуктивным с хорошим откашливанием мокроты или нет). Других беспокоит сильная одышка, но кашля в первые дни болезни может не быть. Не всегда наблюдается и характерная боль в грудной клетке.

Для уточнения диагноза обязательно нужно сделать рентген. Если он не показывает изменений, а врач сомневается в диагнозе, то поможет компьютерная томография (КТ) — современное информативное исследование.

*— Меня зовут Мария, я из Каменского. У дочки-студентки грипп дал осложнение на легкие. Врач с первого дня назначил антибиотики, хотя воспаление вызвал вирус. Это правильно?

— Да. При гриппозной пневмонии кровь выпотевает (просачивается) в воздушные мешочки легких — альвеолы. Когда они заполняются кровью, ухудшается газообмен, и человеку трудно дышать. Если не назначить при гриппозной пневмонии антибиотик, вскоре в альвеолах «разгуляются» микробы, которые живут в дыхательных путях, и разовьется уже бактериальная вторичная пневмония. Наиболее часто ее вызывает гемофильная палочка.

Противовирусные препараты (хотя считается, что при гриппе они наиболее эффективны в первые двое суток) мы назначаем параллельно с антибиотиками. Они дают хороший результат даже на седьмой — десятый день, когда воспалительный процесс в легких в разгаре.

*— Ирина из Сум. У брата обнаружили воспаление легких, назначили лечение, но высокая температура держится третий день. Ее нужно сбивать?

— В том случае, если она превышает 38,5 градуса. Это предупредит разрушение белковых структур организма. Слишком высокая температура не улучшает выработку иммунных антител и не усиливает борьбу с микробами, но человека сильно лихорадит из-за интоксикации. Если высокая температура держится свыше 72 часов, это говорит о неэффективности назначенного антибиотика.

— Какие физиотерапевтические процедуры помогут быстрее выздороветь?

— Эти физиопроцедуры должен назначать врач, причем предварительно выяснив, нет ли у человека противопоказаний. Для проведения массажа, электро- и фонофореза нужно, чтобы у пациента уже не было температуры. А вот дыхательная гимнастика при пневмонии полезна с первого дня: больной выдыхает, поднимая руки, дует в трубочку, опущенную в банку с водой. Это увеличивает давление на альвеолы, и они расправляются, улучшается газообмен — больному легче дышать.

Симптомы пневмонии Высокая температура.

Одышка.

Кашель.

Боль и хрипы в грудной клетке.



«Грудной сбор при сухом кашле применять нельзя»

*— Прямая линия? Вас беспокоит Лилия из Черкасской области. В детстве, когда у меня возникал кашель, мама ставила горчичники и даже банки. Сейчас это тоже в ходу?

— Горчичники — это вчерашний день. А банки сегодня применяются, но только для специального массажа — баночного. Он хорошо помогает пациентам, страдающим хроническими или острыми заболеваниями дыхательных путей, при которых трудно отделяется вязкая мокрота. Чередование баночного массажа с обычным улучшает дренаж грудной клетки и усиливает отхождение мокроты.

— А дышать паром над кастрюлей со свежесваренным картофелем полезно?

— Если тепловые ингаляции назначены, то лучше проводить их с помощью специального парового ингалятора. Это убережет дыхательные пути от возможного ожога. В случае, когда нет противопоказаний, можно сделать процедуру и с эфирными маслами. Сейчас популярны современные ингаляторы (небулайзеры). Они прицельно доставляют в дыхательные пути лекарственные средства, причем без теплового воздействия.

— Полезно ли при кашле принимать какао-масло или барсучий жир?

— Какао-масло рекомендуется для увлажнения задней стенки глотки, раздраженной из-за фарингита или сухого кашля. Если человек рассосет кусочек какао-масла, то сухость в глотке уменьшится, горло перестанет першить. А барсучий жир раньше назначали пациентам, страдающим туберкулезом.

*— Могу я поговорить с доктором? Звонит Иван из Киева, 37 лет. Переболел ОРВИ почти месяц назад, но кашляю до сих пор. Попросил в аптеке что-нибудь от кашля, и мне показали целую витрину лекарств. Как выбрать?

— Когда кашель после ОРВИ продолжается больше трех недель, нужно обязательно обращаться к врачу. При желании можете проконсультироваться у наших пульмонологов (адрес больницы: г. Киев, Воздухофлотский проспект, 9). Телефон пульмонологического отделения: (044) 465−18−31.

Почему при кашле опасно самолечение? В зависимости от того, какой кашель — сухой или влажный, как откашливается мокрота, нужны разные препараты. Например, если кашель влажный (он называется продуктивный), требуется отхаркивающее средство: оно разжижает мокроту и облегчает ее выведение.

Иное дело — сухой кашель: нужны противокашлевые препараты. Ведь человек не выкашливает мокроту, не выплевывает или не глотает ее (например, дети часто глотают то, что откашливают), у него нет ощущения, что в груди что-то клокочет, бурлит. Но беспокоят свистящее дыхание, приступы удушья ночью или при нагрузке.

— Аптекарь мне пока посоветовал травяной грудной сбор: мол, он точно не навредит. Это правильно?

— Сразу скажу, что при сухом кашле эти средства исключаются. Также их нужно принимать с осторожностью, если у человека есть бронхиальная астма и параллельно — проявления аллергии на любые травы. Это касается и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

— У меня в студенческие годы была язва желудка.

— Тем более нужно идти к врачу. Часто с лекарствами на растительной основе нужно принимать и препарат, снижающий кислотность. Ведь отхаркивающие растительные препараты, разжижающие мокроту, действуют через желудок. Увеличивается секреция в желудке — и одновременно в бронхах (раньше дыхательная и пищеварительная системы были единым целым, а в процессе эволюции они разделились, но осталась сходная иннервация).

При сухом кашле полезны Лекарства против кашля.

Какао-масло.

Массаж — баночный и обычный.

Травяные и с эфирными маслами ингаляции.

Процедуры с помощью небулайзера. При мокром кашле нужны Препараты для кашля, усиливающие выработку мокроты, ее разжижение и отхождение.

Грудной сбор с отхаркивающим эффектом.



«Из-за курения сужаются просветы дыхательных путей»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Майя из Броваров Киевской области. Меня волнует здоровье брата, который курит с юности. По утрам он долго и мучительно откашливается. Чем опасен такой кашель?

— Ночью бронхиальные железы вырабатывают слизь, которую после сна требуется выкашлять. Поэтому у многих курильщиков утром постоянно появляется продуктивный кашель. Со временем присоединяется одышка, страдают не только легкие, но и сердце, сосуды, а главное — курение может спровоцировать хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ).

— Что это за болезнь?

— Она возникает у заядлых курильщиков со стажем, а также у тех, кто подолгу работает на вредном производстве. В стенке бронхов появляются воспаление, отечность и усиленное выделение слизи, в которой при малейшей простуде развивается бактериальное воспаление. Из-за спазма дыхательных путей нарушается свободное прохождение воздуха, и возникает эмфизема — раздуваются конечные отделы дыхательный путей. Происходит легочная гиперинфляция: воздуха много, а газообмен слабый. Человеку нечем дышать — появляется одышка.

К сожалению, этот процесс необратим. Со временем нарастают изменения в других органах, ведь в организме происходит кислородное голодание всех тканей. Развиваются гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, депрессивные расстройства.

*— Игорь из города Каменец-Подольского. Прочитал в анонсе, что причиной затяжного кашля может быть рефлюксная болезнь. Подозреваю, что это как раз мой случай: к весне начинаются приступы изжоги и параллельно докучает странный кашель. К какому специалисту мне следует обратиться?

— Думаю, вам нужна консультация гастроэнтеролога и пульмонолога. По изжоге, возникшей у вас, можно заподозрить рефлюксную болезнь — заброс кислого содержимого из желудка в пищевод. Бывает, что пациент месяцами и даже годами кашляет, но при этом у него нет изжоги, а ощущение комка в горле, отрыжку, тяжесть под ложечкой он никак не связывает с приступами кашля.

Также случается, что человек лечится у гастроэнтеролога, например по поводу той же язвы, и страдает от приступов кашля: выброс кислоты достигает корня языка, а множество рецепторов находится на задней стенке глотки. Опытный доктор направляет на консультацию к пульмонологу. Мы назначаем препараты, уменьшающие внутригрудное давление, кашлевой рефлекс. А у гастроэнтеролога — свои препараты: убивающие микробов, которые поражают стенку желудка (хеликобактер пилори), снижающие кислотность, улучшающие моторику пищеварительного тракта.

Крайне важно, как пациент относится к лечению. Даже самая точная и выверенная терапия не избавит от рефлюкса человека, который питается нерегулярно и чем попало. Если весь день ничего не есть, а вечером переесть и лечь на диван, вероятно, приступы кашля будут беспокоить всю ночь.

*— Звонит Ирина, киевлянка. Интересует, могут ли бронхи воспалиться из-за средств бытовой химии?

— Такие случаи бронхита не редкость. Поэтому если вы дома пользуетесь средствами бытовой химии, содержащими хлор (например, для мытья умывальника или унитаза), то после уборки хорошо проветривайте помещение. В моей практике был случай, когда женщина чистила ванну раствором с сильным отбеливающим действием. И хотя хозяйка сразу после нанесения смыла смесь, при закрытой двери концентрация химического вещества оказалась чрезмерно высокой. В результате — возник обструктивный бронхит.

Другая пожилая пациентка попала к нам с приступом астмы (прежде она не страдала этим заболеванием). Ее невестка вызвала на дом специальную службу, которая занималась травлей тараканов. После обработки помещений свекровь начала уборку, а поскольку комнаты плохо проветрились, то у женщины возник острый приступ удушья.

Как распознать хроническое обструктивное заболевание легких Возникают приступы мучительного кашля.

Выделяется мокрота.

Затрудняется дыхание.

Появляются болезненные ощущения в грудной клетке.

Беспокоит повышенная утом-ляемость.

Докучают частые простуды.

Ранее семейный врач Сергей Елшанский рассказал, как защититься от гриппа и других вирусных инфекций.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter