Происшествия

Провокация с пророссийскими билбордами в Киеве: полиция задержала подозреваемых (фото)

В Киеве полиция установила, кто разместил в нескольких районах столицы провокационные пророосийские билборды, и задержала троих подозреваемых.

Как сообщают в управлении коммуникации Нацполиции Украины, во время изучения записей камер видеонаблюдения столичные оперативники установили троих человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов.

«Их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и дачи показаний. По каждому факту размещения билбордов начато уголовные производства по ст. 356 („Самоуправство“) Уголовного кодекса Украины», — сообщают в Нацполиции и размещают фото задержанных. Правда, только двоих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», билборды с лозунгом о «стратегическом партнерстве с Россией» разместили поздно вечером 29 января в нескольких районах столицы.

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