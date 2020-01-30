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Провокация с пророссийскими билбордами в Киеве: полиция задержала подозреваемых (фото)
В Киеве полиция установила, кто разместил в нескольких районах столицы провокационные пророосийские билборды, и задержала троих подозреваемых.
Как сообщают в управлении коммуникации Нацполиции Украины, во время изучения записей камер видеонаблюдения столичные оперативники установили троих человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов.
«Их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и дачи показаний. По каждому факту размещения билбордов начато уголовные производства по ст. 356 („Самоуправство“) Уголовного кодекса Украины», — сообщают в Нацполиции и размещают фото задержанных. Правда, только двоих.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», билборды с лозунгом о «стратегическом партнерстве с Россией» разместили поздно вечером 29 января в нескольких районах столицы.
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