«Наше устройство позволяет подключать ноутбук к интернету в любой точке мира миру»

Наука и технологии

— Если вы работаете на ноутбуке вне дома или офиса, то наше устройство (мы его назвали nect) создано для вас — оно обеспечит переносной компьютер высокоскоростным Интернетом, причем не только в Украине, но и в любой другой стране мира, — говорит основатель стартапа nect. WORD 19-летний студент Михаил Рудоминский из Киева. — Идею создать такое устройство подсказал мне собственный опыт. Я, знаете ли, люблю работать на ноутбуке в кафе и ресторанах. В один из ноябрьских дней 2018 года сложилось так, что часа за полтора-два я побывал в трех ресторанчиках. В каждом из них приходилось ждать, пока официант принесет на бумажке пароль для подключения ноутбука к местной сети WI-FI. Я тогда подумал: «Почему бы не сделать устройство, которое позволило бы пользоваться мобильным Интернетом так же свободно, как на смартфонах?» Некоторое время потратил на то, чтобы понять, стоящая ли это задумка, и решил ее воплотить. К тому времени у меня уже был некоторый опыт в бизнесе. Благодаря знакомствам в предпринимательской среде сумел найти инвесторов. Я им объяснил, что знаю, кто сможет выполнить работы, связанные с электроникой, дизайном и маркетингом будущего изделия. Инвесторы посчитали мой план перспективным и ссудили вначале 25 тысяч долларов, а затем еще столько же. Понятно, что за это они получили определенный процент акций моего стартапа. Читайте также: Очки определяют калорийность еды: разработки украинских школьников покажут в Кремниевой долине (фото)

«Устройство не только функциональное, но и красивое»

— К работе над созданием устройства (5 G USB модема) мы приступили в марте прошлого года, — продолжает Михаил Рудоминский. — Планировали, что оно будет готово к июню. Если бы стояла задача сделать модем исключительно для Украины, успели бы к этому сроку. Однако разработка устройства для работы в любой стране мира потребовала больше времени. Мы решили завершить ее к сентябрю. Справились к этому сроку, но получилось так, как бывало в практике главы корпорации Apple Стива Джобса. Ему показывали новую разработку, к которой с технической точки зрения претензий не было, но он говорил: «Мне не нравится — некрасиво».

— Вы отказались минувшей осенью вывести свой модем на рынок, потому что он был тогда недостаточно красив?

— Да. Ведь важно, чтобы устройство не только выполняло свои функции, но и визуально нравилось потребителю. Мы занялись его доработкой, и вот только сейчас дизайн модема стал таким, каким мы его изначально представляли.

Михаил демонстрирует тоненький пластиковый квадратик.

Модем крепится к крышке ноутбука

— Видите, на крышке моего ноутбука размещена наклейка. К ней и крепится модем. С помощью кабеля я соединяю его с ноутбуком.

В начале марта мы представим это устройство в Интернете на одной из краудфандинговых платформ (краудфандинг — это народное финансирование. — Авт.). О чем идет речь? Люди, которых заинтересует наш модем, смогут сделать предзаказы и оплатить покупку на этом сайте. Для нас критически важно, чтобы сумма предзаказов (их сбор продлится около одного-двух месяцев) составила не менее 400 тысяч долларов. Только в этом случае налаживание массового производства этих устройств будет рентабельным. Анализ рынка показывает, что мы не только достигнем этой суммы, но и превзойдем ее. Ставим цель собрать предзаказов примерно на миллион долларов.

— Кого вы привлекли к созданию этого устройства?

— Команду одного программиста и бизнесмена, с которым я познакомился, когда учился в физико-математическом лицее. Мне тогда было 15 лет, и я пытался реализовать свою первую бизнес-идею — создать новаторский bluetooth-трекер (электронное устройство, помогающее пользователю быстро отыскать ключи, кошелек, сумку или другие вещи, если он забыл, куда их положил). Обычный трекер указывает лишь направление поиска. Моя идея заключалась в том, чтобы он определял еще и расстояние до вещи, которую вы ищете. С этой задумкой я пришел на конкурс стартапов «Сикорский челленж», который раз в год проводится в Национальном техническом университете Украины «КПИ» имени Игоря Сикорского. Познакомился там с программистом, представлявшим разработку своего стартапа. Этот человек сказал мне: «Понимаю, что заплатить ты мне не сможешь, и все же я тебе помогу: один из моих сотрудников изучит, насколько жизнеспособна твоя идея». Вывод эксперта оказался неутешительным: трекер с такими возможностями стоил бы примерно полторы тысячи долларов. Так что от той задумки я отказался. Но когда у меня возникла идея универсального модема для ноутбуков, я знал, к кому обратиться. С этим программистом и его командой мы разработали устройство.

«Учусь в университете в Италии и занимаюсь бизнесом в Украине»

— Модемы для ноутбуков продаются на рынке уже много лет. Чем ваш отличается от них?

— Обычные модемы не универсальны: например, вы купите такое устройство и окажется, что оно не работает с карточками того или иного оператора мобильной связи. С нашим модемом таких проблем не возникнет. Мы будем заключать договоры с операторами мобильной связи в Украине и за рубежом. Кстати, в созданном нами модеме используется виртуальная карточка.

— Знаю, что вы презентовали свою разработку на всемирной выставке бытовой электроники CES-2020, которая проходила в начале января в Лас-Вегасе. Это принесло вашему проекту ощутимую пользу?

— Несомненно. На нынешнем этапе нам нужны новые, причем довольно крупные инвестиции. В Киеве мне не удавалось их найти. На выставке в Лас-Вегасе я встретил людей, которые помогли отыскать инвестора в Украине.

— Выпуск устройства планируете наладить в Китае?

— Нет, в Украине и Польше. Ведь мы делаем ставку на качество. Не будешь же каждый день летать на фабрику в Поднебесную для контроля производства. Есть еще одна причина отказаться от услуг китайских фирм. Известно много примеров, когда стартапы выставляли свои разработки на краудфандинговые сайты и, пока продолжался сбор предзаказов, китайская фабрика на скорую руку создавала упрощенную «копию», которая стоила в разы дешевле, чем оригинал. Подобное пиратство забирает у разработчиков 20—30 процентов покупателей. Мы не хотим наступить на эти грабли.

— Вы совмещаете занятия бизнесом с учебой в вузе?

— Да, в одном из университетов Италии получаю профессию инженера-конструктора. На оплату за обучение частично зарабатываю сам, остальное вносят родители. Посещение лекций в университете необязательное, главное — сдать экзамены. Это позволяет совмещать учебу с бизнесом. Уже два с половиной месяца не был на лекциях, ведь сейчас нужно много времени отдавать стартапу. Но уверен, что экзамены сдам: у меня хороший запас знаний.

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