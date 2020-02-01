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Спорт

Шелестюк — Верон: видео победного боя украинца в США

11:43 1 февраля 2020 84
Тарас Шелестюк Луис Альберто Верон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18 побед, 10 из них нокаутом), выступавший в любителях бок о бок с Василием Ломаченко и Александром Усиком (чемпион мира 2011 года, обладатель «бронзы» Олимпиады-2012!), триумфально вернулся на профессиональный ринг после 11-месячной паузы.

В ночь на воскресенье, 1 февраля, 34-летний украинский боксер в Шривепорте (Луизиана, США) победил аргентинца Луиса Альберто Верона (18 побед, 9 — нокаутом, две ничьи, два поражения). Бой продлился все 10 раундов. Несмотря на рассечение после столкновения с соперником лбами в пятом раунде, Тарас отпраздновал успех решением судей: 97:93, 98:92, 98:92.

Напомним, что изначально Шелестюк должен был драться с Алехандро Давилой, но незадолго до боя мексиканец получил травму, и команде украинца пришлось срочно искать замену.

До этого боя уроженец Донецкой области, живущий в Лос-Анджелесе, последний раз боксировал в марте прошлого года, одолев по очкам мексиканца Мартина Мартинеса (19 побед, 12 — нокаутом, одно поражение).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Иван Редкач дисквалифицирован на год за укус соперника.

Фото Twitter.com/ShowtimeBoxing

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