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Шелестюк — Верон: видео победного боя украинца в США
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18 побед, 10 из них нокаутом), выступавший в любителях бок о бок с Василием Ломаченко и Александром Усиком (чемпион мира 2011 года, обладатель «бронзы» Олимпиады-2012!), триумфально вернулся на профессиональный ринг после 11-месячной паузы.
В ночь на воскресенье, 1 февраля, 34-летний украинский боксер в Шривепорте (Луизиана, США) победил аргентинца Луиса Альберто Верона (18 побед, 9 — нокаутом, две ничьи, два поражения). Бой продлился все 10 раундов. Несмотря на рассечение после столкновения с соперником лбами в пятом раунде, Тарас отпраздновал успех решением судей: 97:93, 98:92, 98:92.
Напомним, что изначально Шелестюк должен был драться с Алехандро Давилой, но незадолго до боя мексиканец получил травму, и команде украинца пришлось срочно искать замену.
До этого боя уроженец Донецкой области, живущий в Лос-Анджелесе, последний раз боксировал в марте прошлого года, одолев по очкам мексиканца Мартина Мартинеса (19 побед, 12 — нокаутом, одно поражение).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Иван Редкач дисквалифицирован на год за укус соперника.
Фото Twitter.com/ShowtimeBoxing
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