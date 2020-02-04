24.75 / 25.00 27.31 / 27.69
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Полуголая модель едва не сорвала Супербоул (фото, видео)

15:58 4 февраля 2020 226
Келли Кей
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Решающий матч в Национальной футбольной лиге (НФЛ), именуемый «Супербоулом» и являющийся самым дорогим спортивным событием в мире, едва не был сорван полуголой моделью.

Девушка пыталась прорваться с трибуны на поле Hard Rock Stadium, но ее инициатива обернулась неудачей — представители службы безопасности вовремя поймали ее и, скрутив, отправили в полицейский участок.

 

Как стало известно, нарушительницей спокойствия оказалась 27-летняя модель Келли Кей. «Делай, что хочешь. Делай, когда хочешь. Жизнь слишком коротка для сожалений», — написала она на своей странице в Instagram, разместив фотографии и видео, на которых запечатлено ее задержание.

Данная акция была организована российским пранкером Виталием Здоровецким, бывшая девушка которого Кинси Волански неоднократно эпатировала публику подобными выходками — в частности, в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в Мадриде (2:0) или в решающем поединке Кубка Америки между Бразилией и Перу (3:1).

Сам пранкер назвал Келли «чертовой легендой», сообщив при этом, что полиция отпустила модель спустя 14 часов после задержания.

Примечательно, что Супербоул ознаменовался также скандалом вокруг президента США Дональда Трампа. Глава государства, поздравляя победителей из «Канзас-Сити Чифс» постом в Twitter, выразил гордость «великим штатом Канзас». Лишь после того, как внимательные пользователи указали, порой в грубой форме, что Канзас-Сити все-таки из штата Миссури, досадная ошибка была исправлена представителями президента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кинси Волански «почтила» память Коби Брайанта, выйдя в купальнике на горнолыжную трассу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

паспорт ДНР

Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер