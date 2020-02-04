Полуголая модель едва не сорвала Супербоул (фото, видео)

Спорт

Решающий матч в Национальной футбольной лиге (НФЛ), именуемый «Супербоулом» и являющийся самым дорогим спортивным событием в мире, едва не был сорван полуголой моделью.

Девушка пыталась прорваться с трибуны на поле Hard Rock Stadium, но ее инициатива обернулась неудачей — представители службы безопасности вовремя поймали ее и, скрутив, отправили в полицейский участок.

Попытка жгучей красотки прорваться на поле во время Супербоула pic.twitter.com/nFzAkv1ewX — Александр (@optaluna) February 4, 2020

Как стало известно, нарушительницей спокойствия оказалась 27-летняя модель Келли Кей. «Делай, что хочешь. Делай, когда хочешь. Жизнь слишком коротка для сожалений», — написала она на своей странице в Instagram, разместив фотографии и видео, на которых запечатлено ее задержание.

Данная акция была организована российским пранкером Виталием Здоровецким, бывшая девушка которого Кинси Волански неоднократно эпатировала публику подобными выходками — в частности, в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в Мадриде (2:0) или в решающем поединке Кубка Америки между Бразилией и Перу (3:1).

Сам пранкер назвал Келли «чертовой легендой», сообщив при этом, что полиция отпустила модель спустя 14 часов после задержания.

Примечательно, что Супербоул ознаменовался также скандалом вокруг президента США Дональда Трампа. Глава государства, поздравляя победителей из «Канзас-Сити Чифс» постом в Twitter, выразил гордость «великим штатом Канзас». Лишь после того, как внимательные пользователи указали, порой в грубой форме, что Канзас-Сити все-таки из штата Миссури, досадная ошибка была исправлена представителями президента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кинси Волански «почтила» память Коби Брайанта, выйдя в купальнике на горнолыжную трассу.

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