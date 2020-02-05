"Угрозы президенту": Федину вызвали для вручения подозрения

Украина

В четверг, 6 февраля, в Госбюро расследований вызвали народного депутата Украины Софию Федину для вручение письменного уведомления о подозрении. Ранее в отношении нардепа было открыто уголовное производство из-за ее высказываний в адрес президента Владимира Зеленского.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора, повестка направлена по адресу регистрации Федины, по месту ее фактического проживания и по месту работы. «В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины, Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по поводу неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2019 года сотрудники Госбюро расследований вместе с бойцами подразделения СБУ «Альфа» пришли с обысками к волонтеру Марусе Зверобой, которая вместе с Софией Фединой жестко обратилась к Зеленскому. Такое видеообращение они записали после того, как Зеленский пообщался с добровольцами перед разведением войск в районе Золотого и нарвался на резкую критику.

Ранее за публичные высказывания в адрес Зеленского началось уголовное преследование телеведущего и художника Сергея Пояркова. Суд, избиравший ему меру пресечения, отпустил Пояркова под личное обязательство.

Фото со странички Софии Федины в соцсетях.

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