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- 13:01 "Золотая клетка для дочери": в сеть попали фото роскошного особняка Успенской
"Золотая клетка для дочери": в сеть попали фото роскошного особняка Успенской
В сети обсуждают роскошный особняк исполнительницы шансона Любови Успенской, попавшей в громкий скандал с дочерью Татьяной. Она сбежала из подмосковного дома матери и дала шокирующее интервью, в котором заявила об издевательствах Успенской. Таня говорила, что не могла больше жить в золотой клетке, хотя в средствах мать ее не ограничивала, в доме для нее выделила целый этаж.
Семейное гнездо обустроила в элитном районе на Рублевском шоссе. Загородный дом поражает размахом, в нем 16 комнат, 8 санузлов, большой бассейн и спа-салон.
Гордость звездной хозяйки — огромный светлый холл с восьмиметровыми потолками, панорамными окнами и эксклюзивной хрустальной люстрой в виде короны, которую певица заказывала в Италии.
Столовую певица называет «черной комнатой». Обеденный стол и стулья выполнены из цельного массива дерева.
Отдельный этаж в доме занимает дочь певицы 30-летняя Татьяна. Девушка училась в США в дорогом вузе на журналиста, но бросила, затем занималась музыкой и рисованием, увлекалась йогой. Таня ни дня не работала. Отдельную комнату она выделила под мастерскую.
Отдельные апартаменты и у любимца Успенской — йоркширского терьера Фрэнки. У него имеется своя комната с кроватью, дизайнерская одежда, которая хранится в гардеробной, собственная ванная и туалетный столик.
Напомним, после выхода скандального выпуска программы «Звезды сошлись» мать и дочь помирились. Татьяна на коленях вымаливала у звездной родительницы прощение. Теперь певица намерена отсудить у канала 500 тысяч долларов.
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