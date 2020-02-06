Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила палец (фото)

Происшествия

В зале Верховной Рады, где народные депутаты пытаются рассмотреть законопроекты относительно рынка земли, не утихают эмоции, переходящие местами в силовое противостояние и сопровождающиеся травмами.

Так лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, которая вошла в зал через двери для президиума и заняла место Дмитрия Разумкова, с такой силой удерживала микрофон спикера, что до крови поранила руку и сломала микрофон.

Фото Анны Стешенко

Напомним, по прогнозам главы президентской фракции «Слуга народа», депутаты намерены работать всю ночь и все-таки принять законы по рынку земли, которые вызвали негативную реакцию в обществе.

ФОТО Сергея Тушинского «ФАКТЫ»



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