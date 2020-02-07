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Украина

На Донбассе построят две военные базы по стандартам НАТО

16:50 7 февраля 2020 272
Флаги НАТО и Украины
Инф. «ФАКТОВ»

На востоке Украины планируется строительство двух военных баз. Ранее эксперты критически высказались по поводу планов Министерства обороны по закупке бронеавтомобилей для ВСУ.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, новые базы будут размещаться в Мариуполе и Северодонецке.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке», — заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, в нынешнем году также будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

Ранее сообщалось, что на полигоне Широкий лан" произошел масштабный пожар.

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