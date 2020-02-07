Украина

На Донбассе построят две военные базы по стандартам НАТО

На востоке Украины планируется строительство двух военных баз. Ранее эксперты критически высказались по поводу планов Министерства обороны по закупке бронеавтомобилей для ВСУ.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, новые базы будут размещаться в Мариуполе и Северодонецке.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке», — заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, в нынешнем году также будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

Ранее сообщалось, что на полигоне Широкий лан" произошел масштабный пожар.

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