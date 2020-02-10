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Украина

Сильный ветер, снег и метели: в ГСЧС предупредили украинцев об усложнении погодных условий

0:52 10 февраля 2020 128
Мокрый снег и метель
Инф. «ФАКТОВ»

В то время как на Европу обрушились проливные дожди и штормовой ветер, украинцам также на стоит расслабляться: в понедельник, 10 февраля, в стране ожидается осложнение погодных условий.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по прогнозам спасателей и синоптиков, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине ожидаются порывы ветра до 15−20 м/сек.

«10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25−30 м/с, на высокогорье Карпат 35−40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)», — говорится в сообщении.

В Киевской области и столице 10 февраля порывы ветра достигнут 15−20 м/с (I уровень опасности желтый).

Ранее сообщалось о том, что морозы в Украине продержатся недолго — уже через пару дней на основной территории страны морозно не будет даже ночью. К тому же, напомним, и синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление в большинстве регионов страны в понедельник, 10 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 11 февраля, немного потеплеет. На всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге — дождь. Температура ночью на западе, в центре и на севере 0−2 градуса мороза, на востоке — минус 3- минус 5. Днем воздух прогреется до 5−7 градусов тепла. Холоднее будет на востоке — от минус 1 до плюс одного.

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