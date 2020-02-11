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Шоу-бизнес

Удалили легкое: в России сообщили о страшной болезни знаменитой актрисы

10:55 11 февраля 2020 649
Симонова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

У знаменитой российской актрисы Евгении Симоновой, сыгравшей принцессу в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо», рак легких. Звезде удалили одно легкое, но она продолжает работать и курить.

Об этом пишет «Экспресс-газета», ссылаясь на свои источники.

«Даже после операции по удалению легкого, которую ей удачно сделали в Германии, она балует себя сигаретой. Народная артистка России продолжает работать в театре и кино. Правда, редко выезжает на гастроли и съемки за пределы Москвы — ей запрещены чрезмерные нагрузки», — утверждает издание.

Отмечается, что после операции Симонова направляла коллег на лечение к своим врачам.

Также вспоминается, что ранее такой же диагноз услышал от медиков и старший брат Симоновой Юрий Вяземский, но, к счастью, это не подтвердилось.

Напомним, что с онкологией борется известная телеведущая Алла Мазур. Она продолжает работать, а ее поклонники поддерживают любимую телеведущую.

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