Политика

Зеленский не исключает конфликт с Коломойским из-за обысков на "1+1"

Обыски на телеканале «1+1», которые стали одним из самых обсуждаемых событий прошлой недели, могут усугубить конфликт между президентом Владимиром Зеленским и бизнесменом Игорем Коломойским.

Зеленский в ​​эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» не исключил такое развитие событий, отметив, что на его должности трудно избежать конфликтов.

«Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается той ситуации, которая есть в СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт — я могу сделать?», — отметил президент.

По его мнению, «главный вопрос — кто заказал, второе — кто это сделал, третье — кто обнародовал эту информацию».

Напомним, 5 февраля СБУ провела обыски в здании на ул. Куреневской, где располагаются редакции ряда программ телеканала «1+1». Следственные действия были связаны с делом о прослушке премьера Алексея Гончарука. Кроме того, были проведены обыски еще и у сотрудников правоохранительных органов — их проверяют на незаконное применение техсредств для «прослушки».

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня Зеленский уволил Андрея Богдана, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, с должности главы Офиса президента. Увольнение якобы состоялось после неприятного разговора между главой государства и руководителем его Офиса.

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