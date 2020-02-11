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ВОЗ назвала сроки создания вакцины против китайского коронавируса
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому китайскому коронавирусу: COVID-19. Об этом сообщает УНН.
«Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
К борьбе с распространением вируса привлекли также команду ООН по управлению кризисами.
Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», первая вакцина против коронавируса, получившего название COVID-19, может быть создана через 18 месяцев. Такую информацию предоставила Всемирная организация здравоохранения.
Ранее сообщалось, что эпидемиологи дали мрачные прогнозы по распространению смертельного китайского коронавируса. Они считают, что он вполне может заразить больше половины населения Земли, если не остановить его распространение.
Фото: vokrugsveta.ua
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