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Украина

Журналист жестко ответил Арахамии на поставку воды в аннексированный Крым

9:35 12 февраля 2020 592
Северокрымский канал
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский журналист Роман Цимбалюк напомнил лидеру парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, заявившему, что подача воды в аннексированный Крым может быть возобновлена в обмен на вывод российских войск с Донбасса, что идея поменять Крым на Донбасс не нова.

«Торговцам своей страной «ради мира», хотелось бы напомнить: чтобы что-то поменять, — нужно поинтересоваться, а что думает Запоребрик. Ответ будет такой: «Да, берем, и вы забываете о Крыме навсегда. По Донбассу — еще проще: «Нас там нет, но вы обязаны признать оккупационные администрации», — пишет Цимбалюк в своем Tlegram-канале.

Журналист поинтересовался, почему, собственно, некоторые находящиеся у власти в Украине люди думают, что Кремль готов закончить войну и уйти с оккупированных территорий. «На основании чего делают такие выводы? Может, потому что Володимир Зеленський в глазах Путина „увидел“ желание закончить войну? Это аргумент, конечно» — добавил Роман Цимбалюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предположил, что в Украине готовится «психологический фон» накануне очередных переговоров, когда Россия может поднять вопрос о возобновлении поставок воды в Крым. По его словам, если власть пойдет на такой шаг, то она сдаст России полмиллиона крымских татар и украинцев на полуострове.

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