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Побрилась наголо и заговорила о дьяволах: дочь Успенской шокировала новым видео

11:15 13 февраля 2020 77
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, ухавшая после скандала в США, шокировала сеть первым видеообращением. Девушка не стала комментировать конфликт с матерью, но озадачила своим внешним видом и речью. Татьяна побрилась наголо и заговорила о дьяволах, которые могут управлять ее жизнью через телефон.

«Я вас очень сильно люблю, прям сильно. Но пока не готова комментировать происходящее в силу того, что оно еще не переварилось. И, возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу», — сказала Плаксина в Instagram.

Речь и манеры певицы показалась подписчикам весьма странными. Татьяну заподозрили в употреблении запрещенных препаратов и в том, что девушка могла попасть в секту.

Напомним, Татьяна на телевидении обвинила родную мать в физическом насилии. Любовь Успенская уверяет, что хотела спасти единственную дочь от зависимостей. Она уверяет, что девушка страдает от шизофрении и нуждается в медицинском лечении.

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