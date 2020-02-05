Андрей Малахов раскрыл истинную причину конфликта Успенской с дочерью (видео)

Шоу-бизнес

Скандал с дочерью подкосил здоровье Любы Успенской, которая из-за переживаний оказалась в предынсультном состоянии. За ее здоровьем следят врачи. Певица очень переживает и все еще не может дать ответ: почему же ее единственная любимая дочь так жестоко поступила с ней.

Таня ушла из дома и пять дней не выходила на связь. После скандального выпуска программы «Звезды сошлись» ее нашли с помощью детективов. Успенская считает, что на дочь, которая страдает неустойчивостью психики, давили, использовали ее ради рейтинга.

Сейчас родные люди снова под одной крышей. Татьяна написала трогательный пост в Instagram, в котором вымаливает у матери прощение. Успенская говорит, что окончательного примирения и взаимопонимания они так и не достигли. Ясно только одно — дочери нужно начинать самостоятельную жизнь.

Чтобы прояснить ситуацию, и рассказать, что же произошло на самом деле, в гости к певице отправился телеведущий Андрей Малахов. Успенская встретила его в своем доме вся в слезах.

«Я не понимаю, что произошло, — утирая слезы, говорит певица. — Все эти дни я живу, как в аду, каждый день плачу, принимаю по 8 таблеток, доктора не отходят от меня».

Успенская буквально раздавлена скандалом, она в отчаянии от того, что потеряла связь и доверие с дочерью. Не знает, когда и как это произошло.

«Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила, которая была для меня музой, которую я берегла все это время. Пыталась скрыть ни ее состояние, а уберечь ее от негодяев, которые могли воспользоваться ее положением», — говорит Успенская.

Певица уверяет, что сама способна убить любого, кто может причинить дочери боль.

«Она — очень чувственная и ранимая девочка». — считает Успенская. Она также вспомнила случай, когда Таня в возбужденном состоянии вызвала полицию.

«Она думала, что я ее не отпущу. Пыталась ей объяснить, что полиция увидит меня и ее, и сразу поймет, что к чему. Что ее заберут на проверку. Тогда она придумала эту историю, будто я ее душила, угрожала ей», — делилась своей версией происходящего Любовь Залмановна.

Ее поддерживает и домработница. Она утверждает, что Таня всегда жила вольготно: училась в США, жила в Леоне, потом поехала на Коста-Рику.

«Она всегда жила в свое удовольствие. После аварии начались проблемы, появилось это курение, другое видение мира. Конечно же, Люба стала этому препятствовать. Она сказала дочке, что будет за ней присматривать, пока она не вылечится», — рассказала женщина. Она в шоке от рассказов Татьяны и считает, что у девушки «больной разум».

Интервью периодически прерывали, Успенской становилось плохо, к ней вызывали врача и ставили капельницу.

Пытаясь разобраться в сложных семейных отношениях, певица винит мужа Александра Плаксина, с которым собралась разводиться после 30 лет брака. Говорит, что он всю жизнь жил за ее счет, шантажировал.

«Он меня обокрал. Таню он развращал деньгами. Она всегда жила в уюте и комфорте, все подавалось на блюдечке. И вдруг она решила уехать самостоятельно в Америку. Он уговорил меня. Мы дали ей финансовую свободу — карточку», — рассказывает Успенская. Говорит, что дочь тратила огромные суммы, бросила престижный колледж. А отец во всем потакал.

«Он поддержал ее переезд в Лос-Анджелес, там она начала курить траву. А после поездки в Перу она вообще приехала неадекватная: кричала, орала, истерила», — впервые призналась Успенская.

А потом Татьяна уехала в Коста-Рику, где и случилась беда. Оказалось, что дочь певицы употребляла запрещенные препараты.

«Когда я прилетела туда, чтобы ее забрать, не смогла ничего сделать. Она категорически отказалась. Мы поругались, и я уехала работать… Потом в четыре утра звонок: «Мама я попала в аварию, пришли 7 тысяч долларов, чтобы меня забрали на вертолете. Я выслала деньги, но сама приехать не смогла. Ей сделали операцию, но плохо. Они даже кость нормально не соединили. Через восемь дней я забрала ее в Цюрих. Профессор клинике был в шоке. Сказал, что через пару дней могла начаться гангрена. Пришлось вырезать десна. Вы не представляете, через что я тогда прошла», — рассказала Любовь Залмановна.

Чтобы спасти дочь от пагубных привычек, звездная мать поместила ее в клинику в Сербии, которую Татьяна называет психушкой. После чего Таня стала считать маму своим врагом.

Видно, что ради дочери, певица готова на все. Но все ее усилия получили обратный эффект. Артистка не исключает, что ее муж заинтересован в том, чтобы «уничтожить ее, и завладеть всем имуществом».

Чтобы прояснить ситуацию, Малахов поднялся в комнату Тани. На его предложение обняться, Успенская ответила, что не может. «Это не моя дочь», — сказала она.

«Нам надо идти врозь — это единственный выход», — отвечает ей Таня.

В ответ мать парирует, что поступку дочери нет оправдания. Таня говорит, что находится в отчаянии.

После этого интервью очевидно одно — матери и дочери понадобится еще много времени, чтобы найти общий язык и примириться. Пока они к этому не готовы. Их отношения накалены до предела.

Смотрите полный выпуск программы

Отец Татьяны Александр Плаксин пока ситуацию не комментирует. Любовь Успенская намерена судиться с телеканалом НТВ, где вышла скандальная программа с Таней. Певица обратилась за помощью к адвокатам, она требует 500 тысяч долларов в качестве морального ущерба.

Ранее ведущий Оскар Кучера заявил, что Татьяна сама обратилась к ним за помощью.

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