В Киеве мужчина умер в очереди в больницу: шокирующие подробности

Происшествия

В коридоре Киевской городской клинической больницы № 10, которая находится в Голосеевском районе столицы, умер 48-летний мужчина, пришедший на гастроскопию. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе полиции Киева. Трагедия произошла 13 февраля в 8:30. (Напомним, на днях в Киеве во время проведения гастроскопии умер двухлетний мальчик.)

— Да, действительно, такой факт был, — сказали в полиции. - Мужчина записался на гастроскопию и ждал своей очереди. Неожиданно ему стало плохо. Он потерял сознание и упал. Врачи «скорой» лишь констатировали смерть пациента. Причину мы сможем узнать только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Уголовное производство не открывалось, о подозрении никому не сообщали.

По свидетельству очевидцев, к потерявшему сознание мужчине якобы так и не подошел ни один врач, а за лекарствами в аптеку в соседнее здание бегали сами пациенты, которые тоже стояли в очереди на прием. А «скорую», по словам присутствовавших, пришлось ждать целых 30 минут.

Однако киевлянка Надежда Лукашенко, которая в это время находилась в коридоре больницы и все видела, утверждает, что мужчине пыталась оказать первую помощь молодая врач-кардиолог, которая до приезда «скорой» делала ему непрямой массаж сердца.

В департаменте здравоохранения КГГА «ФАКТАМ» сообщили, что медицинская помощь потерпевшему все-таки была оказана вовремя.

— Информация о том, что мужчине не оказали помощь, не соответствует действительности, — сказали «ФАКТАМ» в департаменте. — Мы проверяли по записи в журнале больницы скорой помощи. Вызов поступил в 8:47, а в 8:57 врач «скорой» уже делал дефибриляцию сердца пациенту. К сожалению, сердце мужчины запустить не удалось.

Тем не менее в интернете можно найти много негативных отзывов о 10-й клинической больнице. Подобные ситуации, как пишут в социальных сетях киевляне, тут были и раньше.

«Совсем недавно у моего сына были сильные боли в животе, — жалуется в Facebook пользователь под ником Ирина Ирина. — Добрались до приемного отделения гастроэнтерологии («скорая» не приехала, так как не было температуры), где нас не хотели принимать и направили к семейному врачу.

Кое-как добрались до нашего врача. Однако он даже не осмотрел пациента, но правда, слава Богу, вызвал «скорую». В это время мой сын теряет сознание. Его дотянули и положили на стулья! Больше к нему до приезда «скорой» никто не подошел. Я его обтирала влажными салфетками, держала, чтоб не упал. И только санитарочка, которая мыла полы, предложила свою бутылочку с водой!

Это все наблюдали врачи, которые ходили из кабинета в кабинет и на мои просьбы о помощи доже не реагировали! Наш врач, зная, что у него серьезный больной, из кабинета не вышел даже после приезда «скорой»! Да, мой сын взрослый, ему 29, но мне даже страшно представить, что было бы, не будь меня рядом!

Что самое интересное: наш так называемый семейный врач даже не перезвонил и не поинтересовался, как здоровье у его больного! Врачи не смогли определить банальный приступ гастрита, равнодушно проходили мимо лежащего на стульях мучающегося от боли человека. У меня остается открытым вопрос: почему не вызвали гастроэнтеролога, почему не сделали гастроскопию:? Ведь это все есть в поликлинике".

Раннее «ФАКТЫ» писали о том, что в Харьковской области от пневмонии, которую не смог диагностировать врач, умер 12-летний мальчик.

А в Житомирской области произошел печальный случай при доставке заболевшего человека в больницу: мужчина умер прямо в машине скорой помощи за сто метров до медучреждения из-за неисправности автомобиля.

Фото: Путеводитель по Киеву



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