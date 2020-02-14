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Украина

Дело Шеремета: Апелляционный суд принял решение по аресту Кузьменко

16:38 14 февраля 2020 12
Кузьменко
Инф. «ФАКТОВ»

Детского хирурга Юлию Кузьменко, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей до 3 апреля 2020 года.

Такое решение принял Апелляционный суд Киева, удовлетворив требование прокуроров.

Как сообщает hromadske, адвокат подозреваемой Тарас Беспалый просил освободить Кузьменко под ночной домашний арест.

По словам адвоката, из 30 документов, которые сторона обвинения предоставила в качестве подтверждения подозрения, только один является подтвержденным и только 10 касается непосредственно Юлии Кузьменко.

Сама подозреваемая заявила, что не имеет отношения к убийству Павла Шеремета, никогда не знала его.

Прокурор Сергей Зузак, со своей стороны, просил оставить в силе решение суда первой инстанции. По его словам, есть риски побега, давления на свидетелей, других фигурантов преступления, уничтожения вещественных доказательств.

В итоге суд удовлетворил требование прокурора и оставил Кузьменко под стражей.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения еще одной подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь. Дугарь должна находиться под ночным домашним арестом по месту несения службы.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно улик.

ФОТО hromadske

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