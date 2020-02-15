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Мир

Сурков может стать заместителем Патрушева: озвучен прогноз

14:43 15 февраля 2020 75
Сурков
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который был куратором боевиков «ДНР» и «ЛНР», возможно, займет должность в Совете безопасности РФ в качестве заместителя Николая Патрушева. Об этом в Facebook сообщил российский политолог Валерий Соловей.

Он также не исключил, что Сурков может пойти работать в «Газпром-медиа».

Напомним, после отставки Суркова якобы из-за провалов на украинском направлении, его обязанности возложили на заместителя главы путинской администрации Дмитрия Козака. С Козаком напрямую сотрудничает новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

А фамилия Патрушева прозвучала в сюжете программы «Схемы» в связи с отпуском президента Зеленского в Омане. Сюжет вызвал бурную реакцию в ОП, где пообещали судиться с журналистами. В редакции «Схем» отметили, что ожидают иск и, в свою очередь, выдвинули обвинения Офису президента.

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