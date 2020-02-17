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Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару сверкнула грудью в смелом наряде (фото)

13:33 17 февраля 2020 243
Соня Евдокименко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая часто общается с легендарной бабушкой, записала новую песню.

А чтобы анонсировать композицию и привлечь к ней внимание, красавица опубликовала в соцсетях несколько снимков. На одном из них Соня позирует в смелом наряде, который почти не скрывает упругую грудь.
Внучка Ротару

«Вау, выглядишь просто потрясно», «Как же это шикарно», «Какая крутая фотография», «Откровенное фото, ждем новый альбом», «Очень красивое фото, блузка необычная», «Красивая и талантливая! Похожа на бабушку, Софию Михайловну», — пишут комментаторы.

Внучка Ротару

Внучка Ротару

Внучка Ротару

Внучка Ротару

Ранее мы писали, что Майли Сайрус перестаралась с эпатажем и случайно засветила голую грудь.

А недавно грудь показала и телеведущая Леся Никитюк.

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