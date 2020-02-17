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Внучка Софии Ротару сверкнула грудью в смелом наряде (фото)
Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая часто общается с легендарной бабушкой, записала новую песню.
Поздравляем Софию Евдокименко с премьерой новой, очень красивой песни! Желаем @iamsofiaeve огромной Удачи !!! #СофияЕвдокименко #Премьера #song #singer #thebest #new #beautiful #misicain #amazing #sofiaevdokimenko #SofiaEve #iamsofiaeve #софияротару #icon #beatifulsong #времямоё #беларусь
А чтобы анонсировать композицию и привлечь к ней внимание, красавица опубликовала в соцсетях несколько снимков. На одном из них Соня позирует в смелом наряде, который почти не скрывает упругую грудь.
«Вау, выглядишь просто потрясно», «Как же это шикарно», «Какая крутая фотография», «Откровенное фото, ждем новый альбом», «Очень красивое фото, блузка необычная», «Красивая и талантливая! Похожа на бабушку, Софию Михайловну», — пишут комментаторы.
Ранее мы писали, что Майли Сайрус перестаралась с эпатажем и случайно засветила голую грудь.
А недавно грудь показала и телеведущая Леся Никитюк.
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