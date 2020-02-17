Внучка Софии Ротару сверкнула грудью в смелом наряде (фото)

Шоу-бизнес

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая часто общается с легендарной бабушкой, записала новую песню.

А чтобы анонсировать композицию и привлечь к ней внимание, красавица опубликовала в соцсетях несколько снимков. На одном из них Соня позирует в смелом наряде, который почти не скрывает упругую грудь.



«Вау, выглядишь просто потрясно», «Как же это шикарно», «Какая крутая фотография», «Откровенное фото, ждем новый альбом», «Очень красивое фото, блузка необычная», «Красивая и талантливая! Похожа на бабушку, Софию Михайловну», — пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Майли Сайрус перестаралась с эпатажем и случайно засветила голую грудь.

А недавно грудь показала и телеведущая Леся Никитюк.

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