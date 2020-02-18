«В застенках оккупантов есть узники, об освобождении которых никто не хлопочет, даже их родные»

Украина

Инициативная группа освобожденных узников ОРДЛО составляет списки тех, кто остается в застенках боевиков на Донбассе. А также отслеживает информацию о гражданах, которым оккупанты «шьют» так называемые политические статьи. «Не все они патриоты Украины», — утверждают освободившиеся сокамерники. Напомним, после допросов бывших донбасских пленников Офис генпрокурора завел 14 уголовных дел.

«Отец иностранного студента, узнав, что его сын жив, прилетел ко мне из Иордании»

«Я с ним сидел на «Изоляции» (застенки боевиков на территории бывшего донецкого завода, а затем — артцентра. — Авт.), — прокомментировал освободившийся в ходе последнего обмена пленными дончанин Андрей Женчус недавнее видео в соцсети с «признанием» жителя оккупированной Макеевки Павла Подвезко, «приговоренного» боевиками за «шпионаж» к 14 годам неволи.

«ФАКТЫ» связались с комментатором, и он рассказал о тех, кто ждет освобождения.

— За Павла Подвезко его семья борется — он есть в списках на обмен, — говорит Андрей Женчус. - У Паши был магазинчик-мастерская электроники, где он продавал и ремонтировал компьютеры. У меня тоже был бизнес — цех по пошиву чехлов на гитары и запасных колес для автомобилей. Теперь всего этого у нас нет. Мне впаяли за «шпионаж» 13 лет. Всех «шпионов» в «Изоляции» били. Павла тоже.

Меня захватили 7 апреля 2018 года у линии разграничения, на блокпосту боевиков на бывшем заводе «Каргил», возле поселка Еленовка. А Павла бросили в «Изоляцию» 27 мая 2018 года — забрали в перчатках и бутсах прямо с футбольного поля. Он любит футбол и был вратарем в местной команде. Мы познакомились с Пашей в бараке, откуда нас гоняли на работы, позже он был моим соседом в колонии № 97 в Макеевке.

В «ДНР» Павла Подвезко обвинили в «шпионаже» и приговорили к 14 годам заключения. Стоп-кадр видео

В «Изоляции» мы с утра до ночи работали на строительстве полигонов для оккупантов и в животноводческом комплексе, где они держали свиней, кур, нутрий. Сейчас возле многих военных баз и тюрем в ОРДО есть подсобные хозяйства.

Иногда охранники разрешали взять просроченные продукты, которые привозили для свиней. А однажды мы даже шашлык приготовили: нам позволили взять тушки убитых собак, которых надзиратели пристрелили за то, что таскали кур. Как раз 30-летие Паши Подвезко отпраздновали…

В Донецком следственном изоляторе (СИЗО), куда переводят почти всех из «Изоляции», с едой чуть лучше. А вот в 97-й колонии пищу вообще есть нельзя. У тех, кто там сидит, не получая передач с воли, здоровье уже угроблено. Например, беда с почками у студента-медика из Иордании, который выхаживал нас после пыток в «Изоляции», а потом попал в 97-ю колонию. И медпомощи там нет никакой.

— Как студент из Иордании оказался в застенках боевиков «ДНР»? Он есть в списках на обмен?

- Иорданец Хальдун Харахшех еще до войны поступил учиться в Донецкий медицинский университет. После эвакуации вуза в освобожденный Краматорск переехал туда. 20 января 2018 года отправился в Донецк за своей девушкой. На блокпосту боевиков «ДНР» на «Каргиле» его взяли в плен. Обвинили в подготовке покушения на спикера «минобороны ДНР» Эдуарда Басурина. Хальдун понятия не имеет, кто это такой.

После своего освобождения я съездил в консульство Иордании в Украине и сообщил, что Хальдун жив. Вскоре в Украину прилетел его отец. Мы встретились, когда я был в санатории. Отец рассказал, что искал сына, что в СБУ на запрос консульства сообщили о бесследном исчезновении Хальдуна Харахшеха в мирном городе Селидово на Донетчине 15 января 2018 года. При этом для того, чтобы поехать в оккупированный Донецк, парню наверняка пришлось оформлять электронный пропуск. А в электронной базе должны были сохраниться данные о том, что он пересек линию разграничения в направлении оккупированной территории.

Отец иорданца подал данные сына в списки на обмен. Есть Хальдун и в списке тех, чье местонахождение было установлено нашей инициативной группой. Их мы передали СБУ и Центру обмена пленными. В списке и военнопленные, и гражданские узники.

— Много встретили таких, кто хочет перебраться на мирную территорию, но в списках на обмен не значатся?

- Я думаю, что их больше, чем мы нашли. У нас ведь не было возможности узнать обо всех. Причины, по которым люди, желающие вырваться на мирную территорию Украины, не попадают в списки, разные. Родственники некоторых узников или запуганы, или не знают, как это сделать. Многие наивно обращаются с такими просьбами к представителям оккупационной власти — «омбудсменам», «правоохранителям» или «адвокатам», платят им огромные деньги. Но оккупанты подтверждают узника в украинских списках на обмен только по команде своих хозяев-россиян.

Однако есть в застенках и те, на кого написали ложные доносы сами родственники, чтобы завладеть бизнесом, имуществом, недвижимостью или за что-то отомстить. Кроме того, близкие некоторых узников столь глубоко прониклись кремлевской пропагандой, что искренне считают: их родные виновны и должны быть наказаны. Например, в колонии № 32 в Макеевке сидит молодой человек, захваченный в сентябре 2017 года, — он впервые подан на обмен в нашем списке. Парень был уверен, что о нем знают и все это время ждал освобождения, но… родственники на обмен его не заявляли. Освободившись, я позвонил его матери: «Вам не обидно, что ваш сын сидит? Почему не подаете его в списки на обмен?» Ответ женщины меня убил: «Я что, мало еды ему передаю, или у него не в чем ходить? Я свою сестру просила внести его в списки. Она на мирной территории живет». Позвонил тетке своего бывшего сокамерника. Та подтвердила, что к ней обращались с подобной просьбой… полтора года назад. Но сначала на это не было времени, а потом она забыла! Представляете?!

В нашем списке (с особыми пометками) есть и воевавшие за «ДНР», которые ненавидят Украину, но предпочли бы отбывать срок в тюрьме на мирной территории. Вот, например, парень сидит «на подвале» за «измену родине». Он программист, немного повоевал, а потом был принят на «госслужбу ДНР», «хакнул» счет, на который из России переводят деньги на содержание ОРДО, украл 10 миллионов рублей и тут же уволился. Но на следующий день за ним пришли.

Пометили мы и тех, кто, будучи уже в застенках (по разным обвинениям), участвовал в пытках заключенных. В ходе последнего обмена пленными вместе с нами тоже таковые освободились. Ребята кинулись их лупить еще на КПВВ «Майорское» — как только наша группа пересекла линию разграничения с ОРДО. Надеемся, что этих людей все же привлекут к уголовной ответственности. Хотя пока этого не произошло.

«Заставляют признать себя уголовником и распрощаться с надеждой на обмен»

— Уголовные статьи «шьют» моему младшему брату Роману Сагайдаку, которого схватили в Луганске 30 июня 2017 года,— рассказала «ФАКТАМ» сестра узника из города Сорокино (ранее Краснодон. — Авт.) Анна Сластникова. - Роман значится в списке Центра обмена пленными, но боевики «ЛНР» не отдают его, заставляют признать себя уголовником и распрощаться с надеждой на обмен, запугивают наших родителей. Брата арестовали по ложному доносу его бывших деловых партнеров, которые захотели присвоить бизнес Романа — изготовление ювелирных изделий.

Романа Сагайдака бросили «на подвал», чтобы завладеть его бизнесом

По словам Анны, Романа Сагайдака сначала обвинили и осудили за «сотрудничество с украинскими спецслужбами», но после усилий родственников боевики «дело» пересмотрели и сейчас требуют от него признаний в… мошенничестве и краже фотоаппарата.

— Если Роман подпишет признательные показания, то все его имущество достанется боевикам «ЛНР» и оболгавшим его бывшим партнерам брата по бизнесу. Цена вопроса — несколько сотен тысяч долларов, — говорит Анна.

«Многих узников удерживают, в надежде еще что-нибудь у них «экспроприировать»

— Да, это самая распространенная беда: фамилия узника значится в списках украинского Центра обмена пленными, а боевики его нахождение в плену не подтверждают, — рассказал дончанин Александр Тимофеев, бывший узник ОРДО, освободившийся в ходе последнего обмена. - Хотя сведения о том, что данный человек в плену имеются в украинском Центре обмена пленными.

В Донецком СИЗО со мной сидел макеевчанин Александр Король. Говорит, его захватили 19 сентября 2017 года на блокпосту боевиков в районе поселка Еленовка, когда он ехал в ОРДО проведать свое жилье. «На подвал» попал в бандаже — накануне перенес операцию на брюшной полости, сопровождавшуюся гнойным перитонитом. Дома у Саши без средств к существованию остались жена и ребенок, которому тогда еще и года не исполнилось. С женой Александру последний раз дали увидеться в мае 2019 года.

Александра Короля «судят» уже год. Его обвиняют в «участии в организованной террористической группе», которая якобы готовила диверсии, и «шпионаже». Хотя их же «дээнэровская» экспертиза подтвердила, что главные «улики» — фото в телефоне Александра — появились уже после того, как его захватили. Такие вот «доказательства» вины… Думаю, что Александра, как и многих других узников, удерживают в надежде еще что-нибудь у них «экспроприировать». Может, Короля вообще взяли, чтобы ограбить? У него сразу забрали иномарку, на которой он ехал, ценные вещи и деньги. Саша предполагает, что у донесших на него явно была информация о том, что до войны он начал возводить двухэтажный дом для своей семьи.

У жителя Макеевки Александра Короля боевики сразу «экспроприировали» иномарку, ценные вещи и деньги

У семей некоторых узников оккупанты и их «адвокаты» вымогают средства за освобождение пленного. Товарищ по несчастью Денис Секацкий, освободившийся вместе с нами из ОРЛО, рассказывал о том, что боевики «ЛНР» подтвердили его в списках на обмен только после того, как его семья уплатила 32 тысячи долларов. Кроме того, впавшие в отчаяние близкие пленных часто становятся жертвами мошенников. Я думаю, что именно по этим причинам и перестали публиковать списки людей, удерживаемых в плену оккупантов в открытом доступе.

— С какой целью вы составляете списки? — обращаюсь к Андрею Женчусу.

— Мы преследовали две цели. Первая: убедиться, что имена этих людей уже есть в списках украинского Центра обмена пленными, или внести туда таковые, — объяснил бывший узник ОРДО. — Вторая: сообщить близким узников и всему миру о том, что они живы и находятся в плену у оккупантов, даже если боевики этого не подтверждают. Многие из нас, пока были в Киеве на реабилитации, успели поучаствовать в акции в поддержку освобождения узников Кремля на Донбассе, в Крыму и в России.

Акция в поддержку освобождения узников Кремля на Донбассе, в Крыму и в России прошла в Киеве 16 января 2020 года

На акции я познакомился с мамой бойца украинской армии Виталия Чмиля, с которым мне пришлось «посидеть». Боевики не дают солдату связаться с семьей — наверное, для того, чтобы сломить его. Я пообещал этому талантливому парню (Виталий хорошо рисует. — Авт.), что обязательно сообщу его близким о том, что он жив и где находится.

Находящемуся в плену бойцу ВСУ Виталию Чмилю боевики не позволяют связаться с семьей

О сложностях переговорного процесса по освобождению пленных читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Валерии Лутковской, которая представляла Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе: «На переговорах в Минске приходилось и шутить, и кулуарно договариваться».

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