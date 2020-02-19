Русские слабаков считают "терпилами": Зеленскому дали важный совет о переговорах с Путиным

Украина

Атака российско-террористических формирований на украинские позиции в Луганской области, которая пришлась аккурат перед заседанием Совбеза ООН, вряд ли была бы возможной, если бы Владимир Зеленский вел себя как сильный лидер страны.

Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал Игорь Соловей, аналитик Агентства международных исследований (АМИ).

«Операция не началась бы, если бы Зеленский вел себя, как сильный президент, а не заискивал перед россиянами. На Банковой не понимают простой истины — русские никогда не договариваются со слабаками. Они считают их «терпилами» и унижают, а не «ищут компромисс», — считает он.

Эксперт уверен, что Кремль перестал вести себя с Зеленским в рамках приличия. Накануне 5-летия Минских договоренностей они инициировали в ООН слушания по Донбассу. Запустили провокацию в Мюнхене с «12 шагами».

Кроме того, Кремль в пресс-релизе открыто унизил Зеленского после его разговора с Путиным. Российско-террористические войска идут в открытое наступление на Донбассе. Все это, по мнению аналитка, точно вписывается в то, что сказал московский политолог Валерий Соловей: «у Кремля все готово к операции принуждения Украины к миру».

Аналитик Агентства международных исследований уверен, что вооруженная провокация на фронте — лишь часть кампании Кремля по продвижению российской позиции в мире (составная часть этого — Совбез ООН, Мюнхенская конференция по безопасности, прямое давление Путина на Зеленского по телефону).

Как известно, атакуя украинские позиции, российско-оккупационные войска использовали артиллерию калибра 152 и 122 мм, запрещенную Минскими соглашениями.

Главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов ранее рассказал, с чем может быть связано обострение на Донбассе и какие уроки из этого должен извлечь Зеленский.

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