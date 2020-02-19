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«После «Текста» не отмоешься»: Кристина Асмус снялась голой в душе (фото)

14:13 19 февраля 2020 472
Кристина Асмус
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса, звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус, на которую обрушились с резкой критикой из-за откровенных сцен в фильме «Текст», снова взбудоражила сеть пикантным кадром. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует голой в душе. Она повернулась спиной к камере, скрывая грудь.

Пост актриса сопроводила ироничными хештегами: «#Послетекстанеотмыться», «#накормитеасмус», «#стыдноажглазапрячет».

Так Асмус отреагировала на очередную волну критики и обвинения в анорексии, которые посыпались на нее после публикации предыдущего фото, на котором ее ноги выглядят слишком худыми.

Напомним, Кристина Асмус пережила нервный стресс и даже попала в клинику из-за чрезмерной критики ее обнаженных сцен в фильме «Текст». Актрису травили в сети и даже требовали лишить ее родительских прав.

Рассказывая о съемках обнаженных сцен, Кристина расплакалась во время интервью.

Недавно актриса снялась на пляже в красном купальнике, показав точеную фигурку.

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