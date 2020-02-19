24.31 / 24.52 26.23 / 26.57
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Наглость без предела: в России завели дела на украинских военных после боев на Донбассе 18 февраля

16:23 19 февраля 2020 145
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

После попытки российско-оккупационных войск 18 февраля прорвать оборону ВСУ в Луганской области, российский же Следком возбудил уголовные дела против украинских военнослужащих.

Представители страны-агрессора, финансирующей боевиков на Донбассе, заявили о «жестоком обращении с гражданским населением». И это при том, что в сеть попало видео, снятое на временно неподконтрольной правительству Украины территории, на котором зафиксирован обстрел позиций ВСУ из района населенного пункта — Кировска.

Кстати, Кировск был упомянут и в заявлении Следкома. Мол, ВСУ провели массированный артобстрел и повредили 13 домов и домовладений.

По данным командования операцией Объединенных сил, 18 февраля противник обстреливал позиции ВСУ из ствольной артиллерии, минометов, гранатометов и вооружения танка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наблюдатели из мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 18 февраля 2020 года в районе Золотого более 2300 взрывов.

Во время боя погиб один военнослужащий ВСУ, трое были ранены и еще двое — контужены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Крым

Санкции работают: оккупанты открыто признали провал в Крыму

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер