Украина

Наглость без предела: в России завели дела на украинских военных после боев на Донбассе 18 февраля

После попытки российско-оккупационных войск 18 февраля прорвать оборону ВСУ в Луганской области, российский же Следком возбудил уголовные дела против украинских военнослужащих.

Представители страны-агрессора, финансирующей боевиков на Донбассе, заявили о «жестоком обращении с гражданским населением». И это при том, что в сеть попало видео, снятое на временно неподконтрольной правительству Украины территории, на котором зафиксирован обстрел позиций ВСУ из района населенного пункта — Кировска.

Кстати, Кировск был упомянут и в заявлении Следкома. Мол, ВСУ провели массированный артобстрел и повредили 13 домов и домовладений.

По данным командования операцией Объединенных сил, 18 февраля противник обстреливал позиции ВСУ из ствольной артиллерии, минометов, гранатометов и вооружения танка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наблюдатели из мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 18 февраля 2020 года в районе Золотого более 2300 взрывов.

Во время боя погиб один военнослужащий ВСУ, трое были ранены и еще двое — контужены.

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