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Два пассажира Diamond Princess умерли от коронавируса
Стало известно о первых жертвах коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего две недели в японском порту Йокогама на карантине, который закончился 19 февраля. Как сообщает AFP, скончались двое граждан Японии — 87-летний мужчина и 84-летняя женщина. Они были госпитализированы около недели назад.
Общее число заразившихся на лайнере достигло 621. Это стало крупнейшим скоплением больных коронавирусом за пределами Китая.
Всего на борту было 3700 человек.
Власти разрешили сойти на берег примерно 500 пассажирам, у которых не был выявлен коронавирус и не наблюдалось симптомов вызываемой им болезни. Ряд экспертов сомневается в разумности решения позволить пассажирам Diamond Princess свободно перемещаться по одному из самых густонаселенных городов Японии — даже, если у них не был обнаружен опасный вирус. Так, один из пассажиров судна говорит, что его тестировали 15 февраля. А спустя четыре дня он сошел на берег. «А что, если я заразился за это время?», — приводит его слова издание Nikkan Sports.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Борисполе.
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