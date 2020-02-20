Происшествия

В “Укрзалізниці” оправдались за ситуацию с упавшей на пассажирку полкой: в сети волна возмущения

В «Укрзалізниці» попытались со своей стороны объяснить ЧП, которое произошло в поезде Киев — Бердянск, где на 60-летнюю женщину упала верхняя полка с пассажиром.

По версии компании, пассажир, который путешествовал этим поездом 13 февраля, ненадлежащим образом закрепил верхнюю полку и она упала на пассажирку, которая находилась на нижней.

В то же время, в «Укрзалізниці» утверждают, что полки вагона поезда были в исправном состоянии. Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации.

Перед рейсом якобы провели визуальное обследование и никаких повреждений полки и кронштейнов не обнаружили.

Пострадавшей женщине вызвали скорую на ближайшую станцию, но она от госпитализации отказалась.

В компании также сообщили, что потерпевшая сможет получить страховую выплату на основании акта и билета, который является страховым полисом.

Объяснение закончили стандартной фразой о служебном расследовании.

В сети возмутились такому объяснению. Пользователи пишут, что УЗ никогда не несет ответственности за свои проколы, всегда виноваты пассажиры. К тому же, фолловеры указывают на то, что в своем объяснении пишущий от имени компании противоречит сам себе, объясняя, что проводники перед рейсом якобы закрепили полки (чего на самом деле они никогда не делают), и сам пассажир с верхней полки, упавшей на женщину, плохо закрепил полку. Людей не устраивают «дежурные» объяснения, когда перевозчик не признает своей вины и не пытается что-то сделать для улучшения сервиса.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о так называемом «комфорте», который предоставляет своим пассажирам «Укрзалізниця», а также о последствиях путешествий. Так в поезде Измаил-Киев на 6-летнего ребенка упало стекло. А в поезде Киев — Рахов упавшая полка раздробила пассажирке кости таза.

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