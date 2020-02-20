Происшествия

Под Луцком покончил с собой сын известной экс-нардепа Екатерины Ващук

В городе Берестечко Волынской области обнаружили повешенным 53-летнего сына бывшего народного депутата от «Партии регионов» Екатерины Ващук. В конце января в Киеве возле церкви повесился мужчина.

Как сообщает УНИАН, мэр Берестечка Валентина Залевская заявила, что для всех горожан смерть родственника экс-депутата стала трагической неожиданностью.

По ее словам, покойный был предпринимателем, совладельцем небольшого кафе. Он жил один, был позитивным человеком.

Местные СМИ пишут, что сын экс-нардепа Екатерины Ващук вероятно покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным на тросе на перилах лестницы, ведущей на второй этаж дома. Предсмертной записки не было.

Полиция открыла по факту происшествия уголовное производство. Тело направлено на экспертизу.

Напомним, Екатерина Ващук — украинский политик, депутат Верховной Рады 2−4, 6−7 созывов, последний раз в Верховную Раду была избрана в 2012 году.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Дрогобычском педуниверситете покончил с собой преподаватель. Пожилого профессора нашли повесившимся в своем кабинете, там же была предсмертная записка. А в Черниговской области 19 февраля на территории частного домовладения нашли повешенным 5-летнего мальчика.

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