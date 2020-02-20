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Виноваты китайские бюрократы: в посольстве объяснили, почему не вывезли из Уханя украинку с собакой
Посольство Украины в Китае заявило, что продолжает поддерживать контакт с украинкой Анастасией Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из китайского Уханя из-за собаки.
Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.
При этом в посольстве отметили, что домашнего любимца Зинченко не пропустили на борт спецрейса именно представители китайской власти. Украинские дипломаты якобы несколько раз обращались в госорганы Китая и просили предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой.
«Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание — отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу», — говорится в сообщении.
Анастасии Зинченко было предложено эвакуироваться самой, однако она отказалась проходить эвакуацию без своей собаки. Она также отказалась оставить любимца в спецотеле для животных.
Напомним, эвакуация украинцев из Китая началась 19 февраля. При этом украинка Анастасия Зинченко, которая находилась в Ухане — источнике коронавируса, получила отказ в эвакуацию вместе со своей собакой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что эвакуированные туристы наконец добрались до места назначения. В Новых Санжарах их встретили горящими покрышками и камнями в стекла автобусов. Теперь все вывезенные из Уханя граждане Украины, 27 иностранцев, а также экипаж авиалайнера будут размещены для обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» под Полтавой. Вместе с ними осталась в изоляции и Зоряна Скалецкая, глава Минздрава.
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