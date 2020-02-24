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Здоровье и медицина

Коронавирус поражает дважды: медики шокировали излечившихся новым открытием

16:34 24 февраля 2020 964
В госпитале
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Китае, в городе Ухань, который является центром эпидемии нового коронавируса COVID-19, произошло уже 195 случаев повторного инфицирования, несмотря на появление вакцины, которая способна побеждать опасную болезнь.

РБК-Украина сообщает, что данные, представленные Национальной комиссией здравоохранения КНР, не содержат информации о причинах повторного заражения. Но выздоровевших жителей, у которых повторно диагностировали коронавирус, вновь отправляют на карантин.

При этом власти города Уханя опровергают появившиеся в медийном пространстве сведения, что гражданам, не имеющим симптомов коронавируса, якобы уже разрешили выезжать из изолированной местности.

Ранее сообщалось, что украинский изобретатель разработал устройство, которое может остановить распространение коронавируса. Он уже связался с учеными из Китая, заинтересовавшимися новшеством.

Фото: pixabaу

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