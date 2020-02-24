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«Что нас ждет, никто не знает»: жители Днепропетровщины напуганы странным явлением (фото)
В Днепропетровской области местные жители обнаружили проседание почвы — это происходит в районе села Богуслав. Ранее был зафиксирован массовый мор рыбы в реке Днепр.
На странице группы Facebook «Богуслав сьогодні» опубликованы фотографии, которые сделаны в районе хутора вблизи ставка Шторм. На снимках заметны сильные проседания почвы. Автор кадров, Анжелика Зуб, отмечает, что такие же явления заметны возле леса и реки Самара. Она связывает это с деятельностью местного предприятия добывающей промышленности.
«Что нас ждет впоследствии, никто не знает», — написала Анжелика Зуб.
В комментариях разгорелся спор о причинах таких явлений:
Ранее сообщалось, что в Украине 250 населенных пунктов остались без света — это следствие сильного ветра и осадков.
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