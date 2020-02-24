24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Что нас ждет, никто не знает»: жители Днепропетровщины напуганы странным явлением (фото)

17:25 24 февраля 2020 279
Проседание
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области местные жители обнаружили проседание почвы — это происходит в районе села Богуслав. Ранее был зафиксирован массовый мор рыбы в реке Днепр.

На странице группы Facebook «Богуслав сьогодні» опубликованы фотографии, которые сделаны в районе хутора вблизи ставка Шторм. На снимках заметны сильные проседания почвы. Автор кадров, Анжелика Зуб, отмечает, что такие же явления заметны возле леса и реки Самара. Она связывает это с деятельностью местного предприятия добывающей промышленности.

«Что нас ждет впоследствии, никто не знает», — написала Анжелика Зуб.

В комментариях разгорелся спор о причинах таких явлений:

Ранее сообщалось, что в Украине 250 населенных пунктов остались без света — это следствие сильного ветра и осадков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Проседание

«Что нас ждет, никто не знает»: жители Днепропетровщины напуганы странным явлением (фото)

Елена Михайлова Nimfa Viola

Скрепно и духовно: Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

Лана Ветрова и самая старая такса Нора

Умерла самая старая в Украине собака: что известно о таксе-рекордсменке

В госпитале

Коронавирус поражает дважды: медики шокировали излечившихся новым открытием

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер