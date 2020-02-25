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Тысячу постояльцев отеля на Канарах заперли на карантин: среди них найден итальянец с коронавирусом

10:08 25 февраля 2020 321
Отель
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Около тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace на испанском острове Тенерифе, самом крупном в составе архипелага Канарских островов, заперты на карантин. Это произошло после того, как у одного из них, приехавшего в отпуск врач из Италии, выявили коронавирус. Как сообщает издание Metro, у входа в отель дежурят полицейские, не позволяющие никому выходить из здания и входить в него.

Больной итальянец, житель области Ломбардия (где сейчас зафиксирована вспышка коронавируса), вместе со своей женой провел в отеле шесть дней. Симптомы болезни проявились не сразу. В течение нескольких дней у него была высокая температура, после чего он обратился в частную клинку, откуда его переправили в изолятор. Тест на вирус оказался положительным.

Ранее коронавирус был выявлен на Канарских островах у гражданина Германии. А на испанском острове Мальорка — у туриста из Великобритании.

Как сообщали «ФАКТЫ», Канарские острова накрыла сильнейшая песчаная буря, в результате которой многие пассажиры застряли в аэропортах.

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