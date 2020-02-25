Здоровье и медицина

Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу: Супрун напомнила, как защититься от коронавируса

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун вновь вернулась к теме коронавируса и дала советы украинцам, как вести себя на фоне массовой паники.

Прежде всего она советует читать и распространять информацию только из надежных источников. В частности, по мнению медика, было целесообразно распечатать несколько страниц такой проверенной информации и повесить их в подъезде, лифте, офисе, школе, университете, на работе.

Уменьшить риск подхватить вирус можно, если соблюдать элементарные правила гигиены, в частности, не прикасаться грязными руками к глазам, носу или рту, избегать тесного контакта с больными людьми и толпой, оставаться дома в случае недомогания, регулярно проветривать и дезинфицировать поверхности в помещении, быть на связи со своим семейным врачом, использовать защитную маску с соблюдением всех правил.

Если же вы отправляетесь в путешествие, необходимо:

поддерживать гигиену рук;

избегать посещения рынков животных и птиц;

избегать посещения больных и толпы;

немедленно обратиться к врачу в случае появления кашля, лихорадки или трудности с дыханием.

И вообще лучше воздержаться от поездок в Китай.

«По симптомам коронавирус похож на острую респираторную инфекцию — в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием. Симптомы могут проявиться через 2−14 дней после заражения, хотя сейчас известны случаи более длительного инкубационного периода. Вирус может вызвать воспаление обоих легких», — констатировала автор поста.

Напомним, в настоящее время внимание украинцев приковано к Италии, где стремительно распространяется коронавирус. И хотя наших соотечественников среди заболевших пока нет, на западной границе Украины уже ввели температурный скрининг всех возвращающихся из Италии.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter