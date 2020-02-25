- 16:38 Футболист сборной Украины дисквалифицирован за допинг и не сыграет на Евро-2020
- 16:36 К сыну экс-главы Конституционного суда нагрянули с обысками: подозревают крупную аферу
- 16:34 В пурпурном цвете: Королева Елизавета посетила штаб-квартиру контрразведки
- 16:33 "Мусорный апокалипсис" под Николаевом: в сети появилось впечатляющее видео
- 16:30 В Украине падают цены на топливо: как это связано с эпидемией коронавируса
- 16:25 В феврале заседания Рады прогуляли больше половины нардепов, — КИУ
- 16:13 На продюсера "1+1", посмеявшуюся над украинским языком, завели дело
- 15:51 Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
- 15:49 «Челси» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 15:42 Украинские рыбаки, захваченные Россией в Азовском море, вышли на свободу
- 15:37 США ужесточили правила выдачи грин-карт: кому не дадут вид на жительство
- 15:30 Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу: Супрун напомнила, как защититься от коронавируса
Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу: Супрун напомнила, как защититься от коронавируса
Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун вновь вернулась к теме коронавируса и дала советы украинцам, как вести себя на фоне массовой паники.
Прежде всего она советует читать и распространять информацию только из надежных источников. В частности, по мнению медика, было целесообразно распечатать несколько страниц такой проверенной информации и повесить их в подъезде, лифте, офисе, школе, университете, на работе.
Уменьшить риск подхватить вирус можно, если соблюдать элементарные правила гигиены, в частности, не прикасаться грязными руками к глазам, носу или рту, избегать тесного контакта с больными людьми и толпой, оставаться дома в случае недомогания, регулярно проветривать и дезинфицировать поверхности в помещении, быть на связи со своим семейным врачом, использовать защитную маску с соблюдением всех правил.
Если же вы отправляетесь в путешествие, необходимо:
- поддерживать гигиену рук;
- избегать посещения рынков животных и птиц;
- избегать посещения больных и толпы;
- немедленно обратиться к врачу в случае появления кашля, лихорадки или трудности с дыханием.
И вообще лучше воздержаться от поездок в Китай.
«По симптомам коронавирус похож на острую респираторную инфекцию — в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием. Симптомы могут проявиться через 2−14 дней после заражения, хотя сейчас известны случаи более длительного инкубационного периода. Вирус может вызвать воспаление обоих легких», — констатировала автор поста.
Напомним, в настоящее время внимание украинцев приковано к Италии, где стремительно распространяется коронавирус. И хотя наших соотечественников среди заболевших пока нет, на западной границе Украины уже ввели температурный скрининг всех возвращающихся из Италии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…