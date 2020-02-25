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Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом (видео)

15:51 25 февраля 2020 585
Ирадж Харирчи вытирает пот
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Это подтвердили соответствующие тесты. Как сообщает Arabian News, Харирчи почувствовал себя плохо накануне — во время посвященной эпидемии коронавируса конференции. На ней чиновники утверждали, что ситуация в стране не настолько серьезна, как опасаются, и призывали не паниковать.

На видео, попавшем в сеть, видно, как замминистра вытирает пот с лица и время от времени кашляет.

В Иране, где зафиксирована худшая вспышка вируса на Ближнем Востоке, по официальным данным от коронавируса умерли не менее 15 человек, заразились — 95. Однако есть сведения, что эти цифры сильно занижены, и что на самом деле число жертв вируса уже свыше 50.

Стало также известно, о первых заразившихся коронавирусом в Австрии — это двое итальянцев, проживающих в регионе Тироль. Сообщается и о первом случае коронавируса в Хорватии. По словам премьер-министра страны Андрея Пленковича, пациент находится в больнице города Загреб. С 19 по 21 февраля он был в Милане. Италия сейчас вышла на первое место в ЕС по числу заражений коронавирусом.

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