Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом (видео)

Мир

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Это подтвердили соответствующие тесты. Как сообщает Arabian News, Харирчи почувствовал себя плохо накануне — во время посвященной эпидемии коронавируса конференции. На ней чиновники утверждали, что ситуация в стране не настолько серьезна, как опасаются, и призывали не паниковать.

На видео, попавшем в сеть, видно, как замминистра вытирает пот с лица и время от времени кашляет.

В Иране, где зафиксирована худшая вспышка вируса на Ближнем Востоке, по официальным данным от коронавируса умерли не менее 15 человек, заразились — 95. Однако есть сведения, что эти цифры сильно занижены, и что на самом деле число жертв вируса уже свыше 50.

Стало также известно, о первых заразившихся коронавирусом в Австрии — это двое итальянцев, проживающих в регионе Тироль. Сообщается и о первом случае коронавируса в Хорватии. По словам премьер-министра страны Андрея Пленковича, пациент находится в больнице города Загреб. С 19 по 21 февраля он был в Милане. Италия сейчас вышла на первое место в ЕС по числу заражений коронавирусом.

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