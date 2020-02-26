- 17:19 В Кабмине хотят доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию
- 17:18 Котик и космонавт: репортер случайно включил фильтры во время прямого репортажа о погоде
- 17:16 В России вдрызг пьяный учитель пытался провести урок, но что-то пошло не так
- 16:55 Принуждение к братству: в Кремле отреагировали на скандальное заявление Суркова
- 16:48 Спрятал труп в мастерской: на Ровенщине скульптора подозревают в страшных преступлениях
- 16:40 Потап отшлепал Катю Осадчую, Юрий Горбунов отомстил
- 16:39 В России задержали подростков, планировавших убить несколько десятков человек
- 16:31 У россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус
- 16:30 Кейт Миддлтон в дешевых кроссовках отработала приемы самозащиты
- 16:23 Зеленский прояснил судьбу крымскотатарского телеканала ATR
- 16:14 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:06 DZIDZIO получил серьезную травму на съемках нового фильма
Принуждение к братству: в Кремле отреагировали на скандальное заявление Суркова
Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям силой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя громкое высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.
По его словам, Россия проводит последовательную политику, которая содействует реализации Минских договоренностей. Он также повторил тезис президента Путина о том, что «Минск» — это безальтернативный документ, реализовывать который необходимо «в строго указанной очередности».
Слова Суркова о том, что возвращение Донбасса в состав Украины невозможно, Песков не прокомментирорвал.
Напомним, в интервью порталу «Актуальные комментарии» бывший куратор боевиков на Донбассе Владислав Сурков заявил, что Украина для российской имперской и советской бюрократии всегда была «делом хлопотным», а потому принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении.
Между тем, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, спрогнозировав развал России, заявил, что РФ нужен враг, перед угрозой которого сплотится население. Раньше это была Грузия, теперь — Украина. «Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», — заявил секретарь украинского Совбеза.
Подробно о стратегии Кремля в отношении Украины, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Покажите это Зеленскому: почему откровения Суркова нужно повесить на каждом столбе».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».