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Украина

Принуждение к братству: в Кремле отреагировали на скандальное заявление Суркова

16:55 26 февраля 2020 202
Украина и Россия
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям силой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя громкое высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

По его словам, Россия проводит последовательную политику, которая содействует реализации Минских договоренностей. Он также повторил тезис президента Путина о том, что «Минск» — это безальтернативный документ, реализовывать который необходимо «в строго указанной очередности».

Слова Суркова о том, что возвращение Донбасса в состав Украины невозможно, Песков не прокомментирорвал.

Напомним, в интервью порталу «Актуальные комментарии» бывший куратор боевиков на Донбассе Владислав Сурков заявил, что Украина для российской имперской и советской бюрократии всегда была «делом хлопотным», а потому принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении.

Между тем, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, спрогнозировав развал России, заявил, что РФ нужен враг, перед угрозой которого сплотится население. Раньше это была Грузия, теперь — Украина. «Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», — заявил секретарь украинского Совбеза.

Подробно о стратегии Кремля в отношении Украины, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Покажите это Зеленскому: почему откровения Суркова нужно повесить на каждом столбе».

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