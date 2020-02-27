Мир

Источник эпидемии коронавируса мог быть не в Китае: сделано важное заявление

Смертельный коронавирус COVID-19, который стремительно распространяется по всему миру, мог первоначально появиться не в Китае. Об этом в четверг, 27 февраля, на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае», — цитирует ТАСС слова Чжун Наньшань.

По состоянию на утро 27 февраля в Китае уже умерли 2804 человека, число заразившихся за все время распространения вируса составило 82 185 человек, выздоровели 32 904 человека.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах.

Между тем, вирус добрался до Дании. По сообщению агентства Reuters, заразившийся мужчина вернулся в Данию после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Его поместили под домашний карантин.

Италия действительно становится страной, откуда коронавирус может распространиться по всей Европе. В этом государстве также зафиксирован первый случай заражения Covid-19 среди украинцев.

Как сообщали «ФАКТЫ», коронавирус стал быстрее распространяться за пределами Китая, чем внутри страны.

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