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В школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты подозрение на коронавирус
Лондонская школа Thomas’s Battersea, в которой обучаются старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж и принцесса Шарлотта, отправила четырех учеников домой на карантин из-за угрозы коронавируса. Дети недавно отдыхали на севере Италии, где сейчас зарегистрирована сильнейшая на территории Евросоюза вспышка опасного китайского вируса COVID-19. По возвращении в Лондон у них возникли подозрительные симптомы. Ожидаются результаты тестов.
Между тем в Великобритании закрылись уже не менее 13 школ, хотя власти утверждают, что в этом пока нет необходимости. Еще около 20 школ отправили домой на карантин часть своих учеников.
Как сообщает Daily Mail, не работают также многие офисы, отменен ряд спортивных и прочих массовых мероприятий.
На территории Великобритании официально подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у изолированных в Новых Санжарах украинцев из Китая коронавирус не выявили.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.