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В школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты подозрение на коронавирус

8:49 27 февраля 2020 166
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Лондонская школа Thomas’s Battersea, в которой обучаются старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж и принцесса Шарлотта, отправила четырех учеников домой на карантин из-за угрозы коронавируса. Дети недавно отдыхали на севере Италии, где сейчас зарегистрирована сильнейшая на территории Евросоюза вспышка опасного китайского вируса COVID-19. По возвращении в Лондон у них возникли подозрительные симптомы. Ожидаются результаты тестов.

Между тем в Великобритании закрылись уже не менее 13 школ, хотя власти утверждают, что в этом пока нет необходимости. Еще около 20 школ отправили домой на карантин часть своих учеников.

Как сообщает Daily Mail, не работают также многие офисы, отменен ряд спортивных и прочих массовых мероприятий.

На территории Великобритании официально подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у изолированных в Новых Санжарах украинцев из Китая коронавирус не выявили.

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В школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты подозрение на коронавирус

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