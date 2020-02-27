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Стало известно, во сколько обойдется содержание эвакуированных в Новых Санжарах
На содержание граждан, эвакуированных из китайского Уханя, которых разместили на обсервацию в Новые Санжары, выделено 2,65 миллиона гривен.
Об этом сообщили в правительстве Алексея Гончарука, передают «Українські новини».
Соответствующее распоряжение было принято правительством на внеочередном заседании 17 февраля.
«2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей», — написала пресс-секретарь премьера Диана Давитян.
Напомним, 20 февраля 2020 года Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Всего в обсервацию в медцентр «Новые Санжары» на 14 дней были помещены 89 граждан, включая водителей автобусов, сопровождающих и медиков. Результаты тестов находящихся на обсервации показали, что среди нет инфицированных вирусом COVID-19.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Италии изолировали украинку, тесты на короновирус которой дали положительный результат. Вместе с девушкой изолировали и ее родных, которые привезли заболевшую к медикам.
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