В скандальном интервью Суркова увидели "мелкую месть" Путину

Мир

Весьма откровенное интервью бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова своему соратнику, стороннику «русского мира» Алексею Чеснакову очень похоже на попытку «досадить» или «отомстить» бывшему патрону.

Об этом пишет в статье для «МБХ Медиа» Владимир Пастухов — политолог, научный сотрудник University College of London.

«Даже если Путин на самом деле думает, как Сурков, менее всего в его планы входит публично об этом рассказывать. Откровения Суркова, как минимум, ставят Кремль в щекотливое положение в самый неподходящий момент. И это уже смахивает на мелкую месть», — считает автор.

Решение выдать на горе свои откровения Сурков, по мнению Пастухова, принимал «на гормональном», а не на рациональном уровне.

К примеру, рассказывая о своей отставке, Сурков намекает на якобы имеющееся серьезное несогласие с новым «контекстом» политики в отношении Украины, но умалчивает, откуда этот новый контекст возник.

«К сожалению для Суркова, жизнь проще и жестче. Его отставка связана напрямую с провалом последней встречи в „Нормандском формате“, а тот, в свою очередь, связан с тем, что политика, рассчитанная на быстрый развал Украины и капитуляцию Запада, зашла в тупик», — уверен Владимир Пастухов.

По его мнению, ситуация изменилась, не оправдав надежды Суркова: Украина не развалилась, Запад не спешит с нормализацией, а Россия погружается в вязкие многосторонние переговоры, на которых Сурков со своей репутацией «крестного отца» донбасского сепаратизма объективно лишний.

В ответ на свою отставку Сурков совершает серию «мелких предательств», ставя Путина в неловкое положение.

К примеру, как только президент РФ заявляет, что украинцы и русские — один народ, его экс-помощник, «выстреливает» серией до дикости глупых антиукраинских сентенций.

«Я даже не собираюсь оспаривать их по сути, достаточно того, что на их фоне пафос Путина кажется карикатурным», — отмечает автор.

Невзирая на то, думает сам Путин как Сурков или нет, после демаршей последнего весь мир будет считать, что думает, и это не упростит работу преемнику Суркова Козаку.

«Это мелкое политическое хулиганство, но оно может привести к весьма крупным неприятностям», — уверен автор статьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в своем интервью Сурков выдал несколько «перлов», которые обязательно должен учесть президент Владимир Зеленский и его команда. К примеру, то, что «Украины нет. Есть украинство», «Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении» и т. д. Все они, очевидно, передают не только мнение лично Суркова, но и позицию Кремля в целом, направленную на отказ воспринимать Украину в качестве отдельного государства со своим суверенитетом, культурой и границами.

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