В Китае снова выросло число случаев заражения коронавирусом

Мир

Ударившей по политической элите Ирана коронавирус продолжает забирать жизни китайцев: за прошедшие сутки умерли 44 жителя Поднебесной, при этом общее количество потерь составило 2788. Об этом сообщили в пятницу в Государственном комитете по вопросам здравоохранения и гигиены КНР, передает ТАСС.

Всего за сутки власти Китая зафиксировали 327 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число случаев заражения составило 78 824.

В провинции Хубэй, ставшей очагом вспышки заболевания, выявлено 318 новых случаев заражения, 313 из которых приходится на центр провинции — город Ухань. 41 человек в Хубэе (28 — в Ухане) умер в результате заболевания.

Всего в больницах Китая продолжают оставаться 39 919 человек, состояние 7952 из них — тяжелое. У 2308 человек коронавирус подозревается, уточняют в комитете.

В то же время 36 117 человек полностью излечились и были выписаны.

Не менее сложной остается и ситуация в Республике Корея: число случаев заражения коронавирусом нового типа там увеличилось на 256, достигнув 2022. Число умерших составило 13. Об этом сообщили в пятницу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. В сообщении отмечается, что в последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на опасность коронавируса, для украинцев пока что главную опасность представляет грипп, от которого уже умерли десять человек. Такие страшные цифры привел главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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