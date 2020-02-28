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В Китае снова выросло число случаев заражения коронавирусом
Ударившей по политической элите Ирана коронавирус продолжает забирать жизни китайцев: за прошедшие сутки умерли 44 жителя Поднебесной, при этом общее количество потерь составило 2788. Об этом сообщили в пятницу в Государственном комитете по вопросам здравоохранения и гигиены КНР, передает ТАСС.
Всего за сутки власти Китая зафиксировали 327 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число случаев заражения составило 78 824.
В провинции Хубэй, ставшей очагом вспышки заболевания, выявлено 318 новых случаев заражения, 313 из которых приходится на центр провинции — город Ухань. 41 человек в Хубэе (28 — в Ухане) умер в результате заболевания.
Всего в больницах Китая продолжают оставаться 39 919 человек, состояние 7952 из них — тяжелое. У 2308 человек коронавирус подозревается, уточняют в комитете.
В то же время 36 117 человек полностью излечились и были выписаны.
Не менее сложной остается и ситуация в Республике Корея: число случаев заражения коронавирусом нового типа там увеличилось на 256, достигнув 2022. Число умерших составило 13. Об этом сообщили в пятницу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. В сообщении отмечается, что в последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся.
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