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"Накажут каждого": в Институте нацпамяти пригрозили депутатам, вернувшим имя Жукова проспекту в Харькове
Эпопея в Харькове с переименованием проспекта Петра Григоренко в маршала Жукова и обратно, начавшаяся летом 2019 года, до сих пор не закончилась — на днях Харьковский горсовет вновь вернул проспекту имя советского военачальника, на что отреагировали в Украинском институте национальной памяти.
Отметив, что данное решение харьковский депутатов нарушает законодательство, в УИНП заявили, что обратятся в правоохранительные органы и будут настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона.
«Проголосованное решение не имеет ничего общего с должным почтением памяти о Второй мировой войне. Ведь вместо уважения к участникам войны харьковские чиновники занимаются спекуляциями и противопоставлением двух ветеранов войны — Петра Григоренко, генерал-майора Красной армии, который является всемирно известным правозащитником, и маршала Красной армии Георгия Жукова», — говорится в заявлении.
Также в УИНП добавили, что в условиях военной и информационной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части украинской территории «попытки увековечения „маршала Победы“ Георгия Жукова может быть использовано в информационно-пропагандистской кампании РФ».
«Таким образом, страна-агрессор может попытаться продвигать мифы об „общей исторической судьбе русских и украинцев“, „Великую Отечественную войну“, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Украины», — добавили в Украинском институте национальной памяти и опубликовали поименный список депутатов, голосовавших за возвращение проспекту имени Жукова, а также тех, кто был причастен к подготовке этого документа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове активисты снесли памятник маршалу Жукову, однако позже его восстановили.
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