Украина

Подозрения на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев не подтвердились

Подозрения на коронавирус у украинцев, вернувшихся из Италии не подтвердились. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

«28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат», — говорится в сообщении ведомства.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в инфекционное отделение областной больницы Черновцов с клиническими признаками простуды также госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter