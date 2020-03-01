- 16:06 В Чернигове расследуют странную смерть 19-летней роженицы
- 15:49 В первый день весны на Донбассе погиб боец 72-й бригады: названо имя героя
- 15:28 Под Киевом горел отель: опубликованы фото и видео с места ЧП
- 15:24 В Украине новая традиция: под Радой теперь всегда будет дежурить Нацгвардия
- 14:46 Весной украинцы получат три дополнительных выходных дня
- 14:32 Подозрения на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев не подтвердились
- 13:52 Ермак встретился с Козаком: о чем говорили
- 13:34 Под Одессой пьяный мотоциклист сломал ноги будущему полицейскому
- 13:29 На Сумщине полицейские смогли успокоить неадеквата, только применив оружие
- 13:20 Деньги, поиск работы и свидания: гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака
- 13:01 «В теннис начнешь играть или нет?»: откровенный снимок Свитолиной возмутил поклонников
- 12:58 Сухо и ветрено: синоптик рассказала о погоде в первый день весны
Подозрения на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев не подтвердились
Подозрения на коронавирус у украинцев, вернувшихся из Италии не подтвердились. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
«28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат», — говорится в сообщении ведомства.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в инфекционное отделение областной больницы Черновцов с клиническими признаками простуды также госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!