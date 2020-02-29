Украина

Угроза коронавируса: еще одного украинца госпитализировали после возвращения из Италии

В инфекционное отделение областной больницы Черновцов с клиническими признаками гриппа госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии. На днях в Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализировали 63-летнюю женщину, также прибывшую из Италии.

Как сообщили в Черновицкой облгосадминистрации, по данным медиков, в путешествии (с 21 по 26 февраля) и при возвращении домой, мужчина чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле он стал жаловаться 28 февраля.

Мужчину госпитализировали машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента.

В облгосадминистрации ярким видео напомнили, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать заражения.

Напомним, по данным Минздрава по состоянию на 29 февраля, в Украине, по-прежнему, не было подтвержденных больных с коронавирусом — исследования на тест-системах показали отрицательные результаты. В то же время за рубежом инфекция, вызванная COVID-19, обнаружена у пятерых украинцев.

Инфицирование коронавирусом уже выявлено в 52 странах, помимо Китая.

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